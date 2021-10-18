الوكيل الإخباري - تبرز العاصمة البلغارية صوفيا كمركز للطاقة والثراء الثقافي، وتقدم عدداً وافراً من المعارض الفنية والمتاحف والحدائق، وتعدّ المدينة اليوم ثاني أقدم مستوطنة في أوروبا ووجهة مثيرة للاهتمام .

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في صوفيا :

القصر الوطني للثقافة



تأسس القصر الوطني للثقافة في عام 1981، وهو مشهد مذهل في حدّ ذاته. صمم المبنى السداسي المترامي الأطراف لمهندس المعماري البلغاري البارز ألكسندر جورجيف باروف، وهو فنان كان عمله بارز خلال الحقبة الشيوعية في بلغاريا.

متحف التاريخ الوطني

من خلال عرض عدد من القطع الأثرية منذ أكثر من 8000 عام، يمكن للزوار في متحف التاريخ الوطني قضاء ساعات في التعرف على قصص الشعب البلغاري واكتشاف الآثار التي تركوها وراءهم.

حديقة بوريسوفا جرادينا

يمكن للمباني الشاهقة والشوارع الصاخبة في صوفيا أن تجعلها تبدو أحياناً وكأنها غابة خرسانية. يحلو القيام برحلة إلى متنزه بوريسوفا جرادينا للاستمتاع ببعض الهواء النقي والهدوء في وسط المدينة. شُيدت الحديقة عام 1884 وسميت على اسم بوريس الثالث ملك بلغاريا،

جبال ريلا

توفر جبال ريلا لعشاق الهواء الطلق نقطة مثالية لاكتشاف أعلى جبل في بلغاريا. تقع هذه المنطقة داخل حدود حديقة ريلا الوطنية، وهي موطن للبحيرات الجليدية وأربع محميات طبيعية وامتداد لا نهاية له للمناظر الطبيعية الخلابة.

المصدر - سيدتي