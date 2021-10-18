الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

إستيتية: تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في الأردن

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن

إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الإثنين، 18-10-2021 04:26 م

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في صوفيا

12941


الوكيل الإخباري - تبرز العاصمة البلغارية صوفيا كمركز للطاقة والثراء الثقافي، وتقدم عدداً وافراً من المعارض الفنية والمتاحف والحدائق، وتعدّ المدينة اليوم ثاني أقدم مستوطنة في أوروبا ووجهة مثيرة للاهتمام .

اضافة اعلان

 

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في صوفيا :

 

القصر الوطني للثقافة

تأسس القصر الوطني للثقافة في عام 1981، وهو مشهد مذهل في حدّ ذاته. صمم المبنى السداسي المترامي الأطراف لمهندس المعماري البلغاري البارز ألكسندر جورجيف باروف، وهو فنان كان عمله بارز خلال الحقبة الشيوعية في بلغاريا. 

 

متحف التاريخ الوطني
من خلال عرض عدد من القطع الأثرية منذ أكثر من 8000 عام، يمكن للزوار في متحف التاريخ الوطني قضاء ساعات في التعرف على قصص الشعب البلغاري واكتشاف الآثار التي تركوها وراءهم.

 

حديقة بوريسوفا جرادينا

يمكن للمباني الشاهقة والشوارع الصاخبة في صوفيا أن تجعلها تبدو أحياناً وكأنها غابة خرسانية. يحلو القيام برحلة إلى متنزه بوريسوفا جرادينا للاستمتاع ببعض الهواء النقي والهدوء في وسط المدينة. شُيدت الحديقة عام 1884 وسميت على اسم بوريس الثالث ملك بلغاريا،

 

جبال ريلا
توفر جبال ريلا لعشاق الهواء الطلق نقطة مثالية لاكتشاف أعلى جبل في بلغاريا. تقع هذه المنطقة داخل حدود حديقة ريلا الوطنية، وهي موطن للبحيرات الجليدية وأربع محميات طبيعية وامتداد لا نهاية له للمناظر الطبيعية الخلابة.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1603911973_ccb3b409-3c2c-4b9b-8539-81074563e5d6

جبل القارة.. أبرز معالم الأحساء السعودية الطبيعية

12280

أضرار رجيم الموز واللبن كبيرة على الصحة

افافا

فوائد تأمين السفر خلال الرحلات

5f

أبرز المواقع التي يمكنك زيارتها في عجلون -صور وفيديو

12109

طرق التغلب على مخاوف السفر بمفردك

santiago-de-los-caballeros

أماكن سياحية في سانتياغو

أخبار متعلقة
image (2)

أجمل الأماكن السياحية في البحرين

100627Image1-1180x677_d

جولة لواحة الأحساء السعودية .. الأكبر على مستوى العالم

191024081240862-638x654

أجمل المدن السياحية في روسيا

بارزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

افضل الوجهات السياحية المناسبة لعشاق التسوق

12-top-rated-tourist-attractions-in-manchester

أفضل الأماكن السياحية في مانشستر

عاصمة-هنغاريا-موقع-معلومات

أفضل الأماكن السياحية في هنغاريا