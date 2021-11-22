أغراض وأماكن تنقل عدوى كورونا داخل الفنادق

الوكيل الإخباري - إن التواجد في الفنادق خلال السفر، قد يعرض المسافر للإصابة بفيروس كورونا من خلال لمس بعض الأغراض داخل الغرف وفي أنحاء الفندق.

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غرفة الضيوف

قد تبدو الغرفة نظيفة بمجرد الوصول إلى الفندق، إلا أنها من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص وبالتالي قد تكون مكانًا غير آمن ويتسبب في زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا، لذا من المهم الانتباه عند التواجد في هذه الغرفة فضلًا عن ذلك عدم ملامسة الأغراض التي تتواجد داخلها.

الحمام

يفضل أثناء التواجد في الحمام تنظيف وتعقيم كافة الأغراض التي يمكن ملامستها من خلال تنظيف الأسطح والحنفيات والمقابض قبل الاستخدام.

المسبح أو مركز اللياقة البدنية

ينصح بعدم التواجد في هذه الأماكن من أجل الحماية من العدوى التي تنتقل بسهولة أثناء التواجد بداخلها، إذ يمكن القيام بالتمارين الخفيفة داخل الغرفة أو في الخارج.

مطعم الفندق

يجب توخي الحذر عند الأكل في مطعم الفندق وخاصة وجبة الإفطار ذات الخدمة الذاتية، فضلًا عن عدم ملامسة الأسطح عند تناول الطعام وذلك لأنها قد تكون غير آمنة بشكل كافٍ، لذا من المهم تجنب استعمال أدوات التقديم المشتركة التي توجد في البوفيه.

الطعام والشراب

يفضل الانتباه من جودة الطعام المقدم ونظافته قبل تناوله، كما أنه من المهم أيضًا الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.

مقابض الأبواب

يفضل تعقيم المقابض قبل ملامستها وذلك من أجل الحماية من انتشار الفيروسات نتيجة لأنها من أكثر الأشياء التي يتم ملامستها بسهولة من قبل العديد من الأشخاص.

المصعد

يعد المصعد من أكثر الأماكن داخل الفندق إزدحامًا لقيام الجميع باستعماله فضلًا عن ذلك أنه قد يكون صغير المساحة، ولتجنب الزحام من الممكن استخدام المصعد بحوالي ثلث طاقته.

منطقة الاستحمام

يفضل استعمال الأدوات الشخصية أثناء الاستحمام سواء من مناشف أو أدوات العناية الشخصية وذلك على الرغم قيام الكثير من الفنادق بتوفير هذه الاحتياجات إلا أن استعمال الأدوات الشخصية داخل الحمام وقت الاستحمام أفضل الطرق للحماية والوقاية من انتقال فيروس كورونا، كما أنه يمكن استعمال الأدوات التي يتم استخدامها مرة واحدة ويتم التخلص منها كالمناديل

المصدر - سيدتي

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