أفضل الأماكن السياحية لزيارتها في إدنبرة

الوكيل الإخباري - تزخر إدنبرة بالمعالم السياحية الجديرة بالاستكشاف، مع الهندسة المعمارية المذهلة والشوارع المتعرجة التي لا نهاية لها والقلعة التي تطفو على بركان خامد، كلها عوامل جاذبة للسائحين.



أشهر الأماكن السياحية التي ينصح بزيارتها عند السياحة في إدنبرة :



قلعة إدنبرة



تطفو قلعة إدنبرة على قمة كاسل روك المطلة على المدينة، وتضم قطعًا أثرية اسكتلندية مهمة، مثل أوسمة الشرف في اسكتلندا، والتي تعد أقدم جواهر التاج في المملكة المتحدة، وحجر القدر. رمز قديم للملكية الاسكتلندية. يحلو استكشاف أراضي القلعة الشاسعة، أو القيام بجولة إرشادية مع مضيف القلعة، أو الاستمتاع إلى الدليل الصوتي المتوفر بثماني لغات.

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المتحف الوطني



ينصح بزيارة متحف اسكتلندا الوطني، أحد أفضل مناطق الجذب الداخلية في إدنبرة. الدخول مجاني. مع وجود أكثر من 20000 قطعة أثرية فريدة يمكن رؤيتها، هناك شيء للجميع ومتعة لجميع أفراد العائلة. اقض يومك في التعرف على سراديب الموتى في مصر وعجائب الطبيعة وحتى تقنيات العصر الحديث.

نصب سكوت

كان أساسي آخر للذهاب إليه في إدنبرة هو نصب سكوت التذكاري. بُني هذا البرج القوطي عام 1832 لإحياء ذكرى وفاة أحد أشهر الكتاب الاسكتلنديين، السير والتر سكوت، ويقع في الطرف الشرقي من حدائق شارع برينسيس. النصب التذكاري هو أكبر نصب تذكاري لكاتب في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه ما يزيد قليلاً عن 200 قدم ومزين بنقوش لشخصيات من رواياته. تسلق 287 درجة إلى الأعلى للحصول على مناظر جميلة للمدينة. داخل النصب التذكاري، يمكنك أيضًا زيارة غرفة المتحف ، التي تقيم معرضًا عن حياة سكوت وعمله

المعرض الوطني الاسكتلندي للفن الحديث



لن تجعلك رحلة إلى المعرض الوطني الاسكتلندي للفن الحديث تشعر بخيبة أمل - سواء كنت من محبي الفن أم لا. يتألف هذا المعلم السياحي الأعلى في إدنبرة من مبنيين رائعين، ويحتوي على روائع من القرن العشرين حتى يومنا هذا. استمتع بفن ماتيس وبيكاسو وأمين، بالإضافة إلى المعاصرين الاسكتلنديين. تتميز الأراضي ذات المناظر الطبيعية للمعارض بمنحوتات توني كراج وباربرا هيبوورث من بين آخرين.

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