أفضل مناطق جذب سياحي وأماكن للزيارة في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري - صلالة مدينة رائعة، تقع على بُعد نحو 1000 كيلومتر من الجانب الغربي من مسقط. هذه المدينة خاصة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها؛ بسبب مناخها الرائع، على الرغم من أنها تشتهر بموسم الخريف فقط (وقت الرياح الموسمية عندما تمطر في الصيف وتتحول جميع الجبال إلى اللون الأخضر)، فإنها وجهة مثالية على مدار السنة.

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أفضل مناطق جذب سياحي وأماكن للزيارة في صلالة :





جبل سمحان

جبل سمحان هو أعلى نقطة في منطقة ظفار، حيث يزيد ارتفاعه على 4000 قدم، إنه مكان مثالي لتسجيل اللقطات المتتابعة، والتقاط صور للسحب التي فوقها.

قلعة طاقة

تعتبر قلعة طاقة من أبرز معالم محافظة ظفار، وقد شيدت في القرن التاسع عشر، شيدت جدرانها من كتل صلبة من "حجر الطاقة"، وهي مادة محلية من الحجر الجيري تتكون أساساً من الأصداف المتحجرة والشعاب المرجانية، يمكنك أن ترى البئر، والسجن بدون سقف، ومنطقة الجلوس الرسمية المعروفة أيضاً باسم المجلس وغرف النوم والمطبخ والمتاجر، سترى في هذه المناطق الأسلحة التقليدية والمجوهرات والأدوات المنزلية اليومية وقطع الملابس التقليدية الملونة الرائعة.

شاطئ مرباط

مرباط مدينة صيد على بُعد 75 كيلومتراً شرق صلالة، إنها مدينة ساحلية ساحرة تقع بين الجرف الاستثنائي لجبل سمحان وبحر العرب.

تنتظرك الشواطئ ذات الرمال البيضاء النقية في مرباط، المنظر هو ببساطة من أفضل الإطلالات في المنطقة، الرمال ناعمة حقاً وتترك بصمة قدم لطيفة. القيادة عبر البيوت القديمة (القرية المهجورة) على طول الشاطئ هي تجربة فريدة من نوعها في مرباط، تنتشر المراكب التقليدية (المسماة بالمراكب الشراعية) بشكل شائع في الساحل البكر لمرباط؛ لأنها مدينة صيد. يعتبر ميناء مرباط مكاناً رائعاً لمشاهدة هذه القوارب عن كثب، وتجربة هذا الطريق التجاري القديم.

المصدر - سيدتي