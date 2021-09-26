أهم النصائح للسفر مع الأطفال

الوكيل الإخباري - يعتقد البعض أن اصطحاب الأطفال في الرحلات والسفر يكون أمرًا مرهقًا إلا أنه من الممكن إتباع عدد من النصائح والخطوات التي تسهل فترة السفر العائلي وتجعل الأسرة بأكملها في حالة رفاهية واستمتاع.



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وينصح بضرورة عدم الإفراط في تعبئة الحقائب، وذلك لأن الكثير من العائلات تميل إلى حزم ما يستخدمه الأطفال في المنزل وبالتالي هذا يؤدي إلى إحضار العديد من العناصر غير الضرورية التي تعمل على زيادة الفوضى، لذا من الضروري الحصول فقط على الاحتياجات اللازمة.

ويفضل ضرورة الحجز المسبق ليس فقط لرحلات الطيران الخاصة، ولكن أيضًا للحجز المسبق إذ ينبغى أن يشمل الوجهة التي يمكن التواجد فيها والتعرف على المدينة واختيار مكان الإقامة والرحلات الداخلية من أجل اختصار الوقت والاستمتاع ببرنامج الرحلة مع الأطفال من دون الشعور بإزعاج أو ضيق.

وبالطبع يريد الكثيرون الذهاب إلى الأماكن الجديدة بمجرد الوصول إلا أن هذا الأمر يعد مرهقًا عند اصطحاب الأطفال، لذا من الضروري الذهاب مباشرة إلى مكان الإقامة لإنزال الحقائب وإعطاء الأطفال فرصة للراحة خاصة إذا كانت الرحلة طويلة للوصول إلى الوجهة المقصودة.

ويفضل التخطيط للرحلة بشكل منظم وأكثر راحة من أجل استمتاع الأطفال بالسفر وعدم الشعور بالضجر، من خلال معرفة أشياء جديدة وأماكن مميزة وجذابة وأنشطة تزيد من سعادة الأطفال طوال فترة الرحلة.

وتعدّ الوجبات الخفيفة طوال الرحلة من الأمور الضرورية التي يجب الحرص على توافرها أثناء التواجد خارج مكان الإقامة لسد جوع الأطفال أثناء التجول في الوجهات المتعددة للرحلة والتي تزيد من بذل الجهد وتجعل الطفل في حالة الشعور بالجوع والعطش المستمر.

ويفضل اختيار الوجبات التي يحبها الأطفال طوال فترة الرحلة، وخصوصًا أن المأكولات في الوجهة السياحية التي قمت باختيارها قد يكون مختلفًا عن نوعية الأطعمة التي يحبها الأطفال، كما أنه من الضروري توفير مبالغ مالية إضافية لمواجهة كافة الظروف خلال فترة الرحلة.

المصدر - سيدتي