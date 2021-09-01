ابرز الأماكن السياحية في بروج

الوكيل الإخباري - تعدّ مدينة بروج واحدة من أكثر المدن التي تم الحفاظ عليها بشكل جميل في أوروبا، وهي مزيج سحري من الهندسة المعمارية في العصور الوسطى والشوارع المرصوفة بالحصى والميادين المثالية للبطاقات البريدية، وكلها تتقاطع مع قنوات واسعة وهادئة.

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مع مجموعتها من المتاحف الرائعة، والشوكولاتة ذات المستوى العالمي، والفنادق الساحرة والمطاعم اللذيذة ، فلا عجب أن المدينة هي الوجهة الأكثر شعبية في بلجيكا سواء كنت تتسوق للحصول على قطعة مثالية من الدانتيل المصنوع يدوياً أو تحدق في عمل فني لرسام فلمنكي من القرن الخامس عشر، فإن مناطق الجذب في بروج تقدم تجارب لا تُنسى لكل مسافر.

أبرز الأماكن السياحية في بروج :

قنوات بروج

بسبب قنواتها، يطلق على بروج اسم "فينيسيا الشمال". في العصور الوسطى، تم تحويل نهر "ري" إلى شبكة من القنوات التي مكنت التجار من جلب منتجاتهم إلى قاعات المياه الكبيرة في السوق. في الوقت الحاضر، توفر رحلة بالقارب في هذه القنوات الشهيرة طريقة رائعة لمشاهدة بعض من أجمل المواقع في بروج. من بين جميع القنوات، فإن Groenerei (القناة الخضراء) هي الأكثر رومانسية. تصطف على القناة الأشجار والزواحف والقصور الأنيقة التي تعود إلى القرن السابع عشر.



مينيووتر

تشتهر قنوات بروج بتدفقها اللطيف، ولا يوجد مكان أفضل للاستمتاع بجمال المدينة المنعكس على المياه الهادئة الموجودة على شاطئ مينيووتر، وهي قناة واسعة تُعرف باسم بحيرة الحب. الأسطورة المحلية أن العشاق الذين يعبرون جسر البحيرة سيختبرون الحب الأبدي. كانت البحيرة المستطيلة ذات يوم رصيفاً حيث ترسو السفن، أصبحت الآن جزءاً من Minnewaterpillar ، وهي مساحة خضراء عامة تضم أيضاً بقايا أنقاض القلعة.



متحف جرونينج

سيجد عشاق الفن كنزاً دفيناً من الروائع الفلمنكية في متحف جرونينج المرموق. تشمل المجموعات لوحات لجان فان إيك، الذي أمضى سنواته الأخيرة في العيش والعمل في المدينة من خلال الاهتمام بالتفاصيل ودرجة عالية من الواقعية، توضح رسمه للمادونا والطفل مساهمة هذا الفنان الماهر في تطوير الرسم الزيتي تعرض المعروضات أيضاً لوحات لفنانين بلجيكا المعاصرين، ولا سيما لوحة "الصفاء" السريالية لبول ديلفو ومن بين الرسامين الآخرين الممثلين في هذا المتحف الذي يجب مشاهدته، هيرونيموس بوش، وهوجو فان دير جويس وهانز ميملينج.

المصدر - سيدتي

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