الوكيل الإخباري - كينيا، الاسم مرادف تقريباً لكلمة "سفاري"، القليل من الأماكن الأخرى على هذا الكوكب تستحضر روح المغامرة والرومانسية، يذهل تنوع الأشياء التي يمكن القيام بها في كينيا كل من يزورها، ويتصدر القائمة مشاهدة الحياة البرية الوفيرة في البلاد.



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أفضل الأماكن السياحية في كينيا :

محمية ماساي مارا الوطنية



تعد محمية ماساي مارا الوطنية واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في كينيا ومتنزه الألعاب الأكثر شهرة في البلاد. في كل عام، يزور آلاف السياح الذين يأتون إلى هنا محمية ماساي مارا الوطنية لمشاهدة السكان الاستثنائيين للعبة والهجرة السنوية للحمار الوحشي والحيوانات البرية، تحدث "الهجرة الكبرى" كل عام من يوليو إلى أكتوبر عندما يهاجر الملايين من الحيوانات البرية والحمار الوحشي من سيرينجيتي في تنزانيا.

حديقة أمبوسيلي الوطنية

حديقة أمبوسيلي الوطنية هي حديقة صغيرة نسبياً تقع بالقرب من حدود تنزانيا عند سفح جبل كليمنجارو، أعلى جبل في إفريقيا، تشتهر الحديقة بكونها أفضل مكان في إفريقيا للاقتراب من الأفيال الحرة، تشمل عوامل الجذب الأخرى في حديقة أمبوسيلي الوطنية فرصاً لمقابلة شعب الماساي وإطلالات خلابة على جبل كليمنجارو.

بحيرة ناكورو

بحيرة ناكورو ضحلة للغاية في وسط كينيا، تجذب وفرة الطحالب في البحيرة كميات هائلة من طيور النحام الصغيرة، وأحياناً أكثر من مليون مرة واحدة. غالباً ما يُطلق على طيور الفلامنجو اسم أعظم مشهد للطيور على وجه الأرض، وهي واحدة من أفضل مناطق الجذب في كينيا. للأسف، في السنوات الأخيرة، انخفض عدد طيور النحام في بحيرة ناكورو، بسبب التدهور البيئي والتلوث.



جزيرة لامو

جزيرة لامو هي جزء من أرخبيل لامو في كينيا، وقد نجحت في البقاء بمنأى عن السياحة الجماعية التي ضربت الكثير من الساحل الكيني، باعتبارها أقدم مدينة حية في كينيا، احتفظت مدينة لامو بكل السحر والشخصية التي بُنيت على مدى قرون، لا توجد طرق في جزيرة لامو، فقط أزقة وممرات للمشاة، وبالتالي، يوجد عدد قليل من المركبات الآلية في الجزيرة، يتنقل السكان سيراً على الأقدام أو بالقوارب، وتستخدم الحمير لنقل البضائع والمواد.

ماليندي

تشتهر مدينة ماليندي بشعابها المرجانية الواسعة وشواطئها الجذابة، هناك رياضة ركوب الأمواج والغطس وصيد الأسماك في أعماق البحار والرياضات المائية الأخرى. تشتهر محمية ماليندي مارين الوطنية بشواطئها الجذابة والمياه النقية والأسماك الملونة.

المصدر - سيدتي





