الإمارات ترحب برفع التعليق المؤقت عن الرحلات الجوية إلى الدنمارك

الوكيل الإخباري _ رحبت الإمارات بقرار مملكة الدنمارك برفع التعليق المؤقت عن الرحلات القادمة من الإمارات اعتبارا من امس الأحد.

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واتخذت السلطات الدنماركية سلسلة من الإجراءات قضت بمطالبة المسافرين من جميع الدول بالحصول على نتيجة سلبية لاختبار / PCR / قبل 24 ساعة من السفر والحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند الوصول ويتماشى ذلك مع الإجراءات التي نفذتها دولة الإمارات بنجاح منذ بداية جائحة كوفيد-19.







وقالت فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة الإمارات لدى الدنمارك:" تثمن دولة الإمارات الخطوات التي اتخذتها السلطات الدنماركية لتنفيذ الإجراءات التي تعزز الجهود الدولية الكبيرة لمكافحة جائحة كوفيد -19" .



وأضافت" لقد تعاونت السلطات الإماراتية و الدنماركية بشكل وثيق في هذا الصدد وستظل ملتزمة بتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات في المعركة العالمية المشتركة ضد الجائحة".



من جانبه قال فرانز مايكل سكولدملين سفير الدنمارك لدى الإمارات : "يسعدني عودة الرحلات الجوية المباشرة من دولة الإمارات إلى الدنمارك بعد الاتصالات الإيجابية التي جرت على المستوى الوزاري، حيث استجابت دولة الإمارات بشكل سريع للملاحظات الدنماركية مع توفير حل مجد لاستئناف الرحلات الجوية"



وتابع" هذه الأوقات عصيبة على النقل الدولي وهذا واحد من العديد من الأمثلة حول قدرة الحكومات على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم من خلال التعاون و التضامن وتضافر الجهود".

المصدر : العين الاخبارية







