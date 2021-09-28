الجبل الأخضر.. مناظر خلابة من أعلى قمة في أبها السعودية

الوكيل الإخباري - يعد الجبل الأخضر في أبها، والذي يقف شامخاً كأشهر المعالم السياحية في منطقة عسير، أحد أهم وأجمل الأماكن السياحية في السعودية التي لابد من زيارتها للاستمتاع بمناظرها الخلابة وبمناخها المعتدل حيث يقع في وسط المدينة.





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ويُعرف الجبل الأخضر قديمًا باسم "ذرة" فهو جبل قمته عالية يحيط به السحاب والضباب من كل مكان حيث تمت زراعته على شكل مدرجات خضراء بالإضافة إلى إضاءته ليلاً باللون الأخضر فيضيء مثل الجوهرة الخضراء وينير ما حوله، مما جعله من أهم وجهات السياحة في أبها. وتمثل الإضاءة الخضراء طبيعة المنطقة بوجه عام وأبها على وجه الخصوص .



- الاستمتاع بالمناظر الساحرة للجبل الأخضر والتي يمكن رؤيتها من أعلى قمة الجبل كما تستطيع رؤية مدينة أبها كاملة من كل الاتجاهات.

- خوض مغامرة شيقة بركوب التلفريك الذي ينقلك لعالم آخر من المتعة والخيال فيجعلك تشاهد المدينة في منظر رائع.

- يتواجد مطعم مميز أعلى الجبل يوجد به جميع المأكولات السعودية المحلية كما ستجد به المأكولات العالمية.

- الاستمتاع بالجو المعتدل ومناظر الضباب والسحاب عند الجلوس على أحد المقاهي والتي تقديم المشروبات الباردة والساخنة خاصة شراب القهوة المميز.

- شراء الهدايا التذكارية من بعض المتاجر الموجود أعلى الجبل الأخضر أبها لتظل متذكر هذا المكان الذي لا يُنسى.

المصدر- سيدتي