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الثلاثاء، 13-04-2021 09:47 ص

الخطوط السعودية تطلق مرحلة تجريبية لتطبيق وثيقة أياتا الإلكترونية

طيران سعودي


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن اتفاقية تعاون مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

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وتعد وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر "IATA Travel Pass" تطبيقاً ذكياً لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكلٍ آمن، وذلك لضمان تلبية كافة المتطلبات الصحية الحكومية في كافة نقاط المغادرة والقدوم.


وقالت الخطوط السعودية، في بيان، إنها ستبدأ تطبيق وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي بدءاً من التجربة المقرر إجراؤها على مسار كوالالمبور - جدة يوم 19 أبريل 2021، إذ سيتمكن الضيوف من زيارة مختبراتٍ محددة في ماليزيا لاستكمال متطلبات فحص الـ PCR الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على أن يتم بعد ذلك رفع بيانات الفحوصات على التطبيق لاستخدامها في السفر إلى المملكة العربية السعودية.


وتُعَد الخطوط السعودية من أولى شركات الطيران في العالم التي تدخل في اتفاقية تعاون مع "IATA" لدعم هذه المبادرة التي قد تسهم بشكلٍ كبيرٍ في توفير تجربة سفرٍ سلسةٍ وخاليةٍ من أي متاعب قد يواجهها الضيوف خلال سفرهم جواً.


وبموجب عملية التجربة والاختبار المقررة، ستعمل "IATA" على تطوير وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر ليتم اعتماد استخدامه في مختلف محطات الخطوط السعودية.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية، خالد البسام، إن الخطوط السعودية تسعى جاهدة إلى تفعيل التعاون مع "IATA" للاستفادة من التطبيق الرقمي المبتكر الذي قد يساعد بشكلٍ كبيرٍ في دفع قطاع الطيران نحو التعافي، وتسهيل عملية السفر على كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الضيوف، وشركات الطيران، والمختبرات، والسلطات الأمنية في المطارات.


وأضاف البسام: "تُشكِّل شراكتنا مع "IATA" لتطوير وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر خطوة أخرى تؤكد جاهزيتنا لضمان انسيابية حركة السفر".

 

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