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الثلاثاء، 02-11-2021 03:08 م

السياحة في اليابان...أماكن سياحية جديرة بالاستكشاف في كيوتو

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الوكيل الإخباري - تعد كيوتو واحدة من أكبر مدن اليابان، وتحيط بها تلال وسط هونشو. على الرغم من كونها إحدى الوجهات السياحية العظيمة في اليابان، إلا أنها تشتهر بحفاظها على الكثير من أجواء الماضي، حيث كانت المدينة اليابانية الرئيسية الوحيدة التي نجت من الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

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قلعة نيجو

عندما يتخيل معظم الناس القلاع، فإنهم يصورون القصور الحجرية القوطية الموجودة في أوروبا. ومع ذلك، في كيوتو، قلعة نيجو مصنوعة بالفعل من الخشب.

 

غابة أراشيياما بامبو

أراشيياما هي منطقة تقع في الضواحي الغربية للمدينة، حيث يمكنك العثور على مجموعة من المعالم. ومع ذلك، فإن إحدى أشهر مناطق الجذب في المنطقة هي بلا شك غابة الخيزران الشهيرة. هذه تجربة مدهشة وسريالية تقريبًا حيث يمكنك الوقوف بجوار الآلاف، أو ربما الملايين، من هياكل الخيزران الخضراء

 

قصر كيوتو الإمبراطوري

لا يزال قصر كيوتو الإمبراطوري الأصلي (كيوتو-غوشو)، الذي بُني عام 794 بعد الميلاد واستُبدل عدة مرات بعد أن دمرته النيران، أحد أكثر المواقع التاريخية زيارة في المدينة. على الرغم من تشييد المبنى الحالي في عام 1855، إلا أنه لا يزال يثير الإعجاب.

 

المصدر - سيدتي 

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