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الأربعاء، 17-03-2021 03:14 م

المفوضية الأوروبية تناقش جواز السفر الأخضر

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الوكيل الاخباري - تناقش المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، "جواز السفر الأخضر" شهادة عبور الحدود، حيث ستكشف الخطوط العريضة لهذا الجواز أو هذه الشهادة المقرر طرحها في يونيو المقبل.

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ولدى الاتحاد الأوروبي رغبة بأن يكون لدى الأوروبيين ما يسهل السفر هذا الصيف، إذ ستقدم المفوضية الأوروبية اليوم، "شهادة خضراء رقمية" للسماح للأوروبيين بالسفر بحرية هذا الصيف.


كما أنه من المرجح أن تحتوي الشهادة على رمز "QR" لتقديمه من الهاتف  الذكي أو على ورقة، حيث ستكون موضوع مناقشات ساخنة في بروكسل. 


كما تريد المفوضية الأوروبية أن تضع من خلال هذه الشهادة "دليلا رقميا على أن الشخص، إما قد تم تطعيمه، أو تعافى من فيروس كورونا، أو تلقى نتائج سلبية في اختباره لفحص هذا الفيروس"، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه الشهادة هو حرية تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء".


وكانت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) قد وافقت على مثل هذا المشروع، بشرط أن تكون اللقاحات المقدمة في الشهادة من بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصرح بها في أوروبا، وهي لقاحات "فايزر -بيونتيك"، ولقاحات "موديرنا"، ولقاحات "أسترزينيكا - أوكسفورد"، ولقاحات "جونسون أند جونسون".


 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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