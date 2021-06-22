اليونسكو تقترح إدراج البندقية على قائمة 'التراث العالمي المهدد'

الوكيل الإخباري - أوصت هيئات استشارية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإدراج البندقية وبودابست على قائمة التراث العالمي المهدد، فيما قد تسحب مرفأ ليفربول التجاري من لائحة التراث العالمي بسبب تطوره السريع جدا.

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ونشرت هذه التوصيات، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، قبل اجتماع لجنة التراث العالمي التي ستقرر اتباعها أم لا، في فوزهو في الصين من 16 تموز الى 31 منه.

في البندقية، يشكل أثر الأنشطة السياحية الكثيفة أحد المعايير التي دفعت اليونسكو الى طلب إدراج المدينة على لائحة التراث العالمي المهدد.



في بودابست، فإن ضفة نهر الدانوب وحي قصر بودا هما المعنيان خصوصا.

والسبب عمليات هدم "غير مناسبة" وإعادة بناء واسعة النطاق خصوصا المباني العالية جدا التي تشوه هذين الموقعين التاريخيين.



الحاجز المرجاني العظيم مهدد بالمصير بسبب تدهوره الناجم عن تغير المناخ.



في ما يتعلق بميناء ليفربول التجاري، قد يكون قرار اليونسكو أقوى لأنه يتضمن سحبه بالكامل من لائحة التراث العالمي.



قد يترك مشروع تطوير أرصفة مدينة البيتلز المسمى "مياه ليفربول" أثرا سلبيا كبيرا خصوصا على المباني التاريخية بحسب اليونسكو.



على رغم التحذيرات المتكررة من اليونسكو فإن تطوير هذا المشروع لم يتوقف.

وعبر رئيس بلدية ليفربول ستيف روثرام عن أسفه لاقتراح اليونسكو هذا.



وقال في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي "إنه مخيب للآمال كثيرا. نحن فخورون بتاريخنا، لكن تراثنا جزء حيوي من تنشيط" المدينة.



وأضاف: "أطلب من (اليونسكو) قبول دعوتنا الى المجيء وزيارةالمدينة بدلا من اتخاذ قرارهم حول طاولة على الجانب الآخر من العالم".

هناك موقع آخر مهدد بالعقوبة نفسها، محمية سيلوس الطبيعية في تنزانيا، بسبب الصيد غير المنظم.

المصدر - الديار