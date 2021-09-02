اهم معالم السياحية في ساو باولو

الوكيل الإخباري - العاصمة البرازيلية ساو باولو من اكبر مدن البرازيل ومن اهم وجهات السياحة فيها حيث تشتهر بمعالمها الاثرية وكثرة المتاحف الى جانب الاسواق الشعبية الجميلة

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اهم الاماكن السياحية في ساو باولو البرازيل التي تستحق الزيارة وهي:

اكواريوم ساو باولو

اكواريوم ساو باولو ، الموجود في مدينة ساو باولو يعتبر من اهم معالم السياحة في ساو باولو ، وهو عبارة عن حديقة حيوانات متكاملة، يضم 3000 حيوانٍ من 300 سلالة مختلفة، ويُعد الأكبرَ في أمريكا الجنوبية .

منتزه إبيرابويرا

منتزه إبيرابويرا Ibirapuera Park يقع في مدينة ساو باولو البرازيلية ويُعد ثاني أكبر متنزه في المدينة، إذ يتربع على مساحة تفوق 1.5 مليون متر مُربع.

يُعتبر من أهم الاماكن السياحية في ساو باولو ويشهد إقبالاً واسعاً من قِبل السكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء بهدف الإسترخاء والتمتع بالطبيعة الساحرة المحيطة بكافة أرجاء المتنزه.

متحف ساو باولو للفن

من أبرز معالم السياحة في البرازيل التي لابد لك من المرور بها إذا ما زرت يوماً العاصمة هو متحف الفن في مدينة ساو باولو Sao Paulo Museum of Art الذي تم افتتاحه عام 1968. أهم ما يُميز هذا المتحف هو معماريته التي تُمثل العمارة البرازيلية الحديثة.

حيث يقف المبنى بالكامل على عمودين كما أن واجهته المصنوعة من الزجاج تجعل طرازه مُميزاً، ويعتبر المبنى ليس فقط معماراً مُميزاً ولكن أيضاً رمزاً لمدينة ساو باولو .

حديقة حيوانات ساو باولو

حديقة ساو باولو للحيوانات Sao Paulo Zoo التي تقع في جنوب مدينة ساو باولو البرازيلية، تعتبر من اهم معالم السياحة في البرازيل وتضم كل أنواع الحيوانات من ثديات وزواحف وطيور وبرمائيات من بينهم حيوانات مهددة بالانقراض.

تم إنشاء الحديقة في عام 1957، وقد تم إيداع مجموعة من الحيوانات البرازيلية الأصل بداخلها ، كما قد تم استيراد بعض الحيوانات ذات الجنسيات الأخرى كالفيلة والجمال والأسود وغيرها.

المصدر- رحلاتك