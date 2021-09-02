الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق مطعم وتحرير 39 مخالفة بمادبا

لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع قطاع مربي الأسماك والأحياء البحرية

الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

صُلح عمَّان تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السلط

القسم القضائي بمستشفى الصحة النفسية يستقبل 72 نزيلاً

مشتركة الأعيان توافق على قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس

748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

الطفيلة: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع رقم 32

1.025 مليون شخص قدموا الى الاردن خلال النصف الاول من 2021

لجنة الاوبئة توضح حول متحوّر 'مو '

الخميس، 02-09-2021 03:28 م

اهم معالم السياحية في ساو باولو

أجملالأماكنالسياحيةفيالبرازيلبارزة4645


الوكيل الإخباري - العاصمة البرازيلية ساو باولو من اكبر مدن البرازيل ومن اهم وجهات السياحة فيها حيث تشتهر بمعالمها الاثرية وكثرة المتاحف الى جانب الاسواق الشعبية الجميلة

اضافة اعلان

 

اهم الاماكن السياحية في ساو باولو البرازيل التي تستحق الزيارة وهي:

 

اكواريوم ساو باولو
اكواريوم ساو باولو ، الموجود في مدينة ساو باولو يعتبر من اهم معالم السياحة في ساو باولو ، وهو عبارة عن حديقة حيوانات متكاملة، يضم 3000 حيوانٍ من 300 سلالة مختلفة، ويُعد الأكبرَ في أمريكا الجنوبية .

 

منتزه إبيرابويرا
منتزه إبيرابويرا Ibirapuera Park يقع في مدينة ساو باولو البرازيلية ويُعد ثاني أكبر متنزه في المدينة، إذ يتربع على مساحة تفوق 1.5 مليون متر مُربع.
يُعتبر من أهم الاماكن السياحية في ساو باولو ويشهد إقبالاً واسعاً من قِبل السكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء بهدف الإسترخاء والتمتع بالطبيعة الساحرة المحيطة بكافة أرجاء المتنزه.

 

متحف ساو باولو للفن
من أبرز معالم السياحة في البرازيل التي لابد لك من المرور بها إذا ما زرت يوماً العاصمة هو متحف الفن في مدينة ساو باولو Sao Paulo Museum of Art الذي تم افتتاحه عام 1968. أهم ما يُميز هذا المتحف هو معماريته التي تُمثل العمارة البرازيلية الحديثة.
حيث يقف المبنى بالكامل على عمودين كما أن واجهته المصنوعة من الزجاج تجعل طرازه مُميزاً، ويعتبر المبنى ليس فقط معماراً مُميزاً ولكن أيضاً رمزاً لمدينة ساو باولو .

 

حديقة حيوانات ساو باولو
حديقة ساو باولو للحيوانات Sao Paulo Zoo التي تقع في جنوب مدينة ساو باولو البرازيلية، تعتبر من اهم معالم السياحة في البرازيل وتضم كل أنواع الحيوانات من ثديات وزواحف وطيور وبرمائيات من بينهم حيوانات مهددة بالانقراض.
تم إنشاء الحديقة في عام 1957، وقد تم إيداع مجموعة من الحيوانات البرازيلية الأصل بداخلها ، كما قد تم استيراد بعض الحيوانات ذات الجنسيات الأخرى كالفيلة والجمال والأسود وغيرها.

 

المصدر- رحلاتك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
arab_travelers_malaysia_1392211694_489

افضل الاماكن السياحية في جزيرة بينانج

باتاغونيا

أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر عسل في فصل الخريف

تذاكر-سف-رخيصة-scaled

حيل جديدة للحصول على تذاكر سفر رخيصة

10393701-919602359

ابرز الأماكن السياحية في بروج

shutterstock_598393973

أنهار سياحية تستقطب هواة المغامرات

أماكن_السياحة_والاستجمام_في_البحرين

افضل الاماكن السياحية في البحرين

أخبار متعلقة
53-120442-tourism-iceland-headache-population-officials_700x400

أماكن سياحية في ايسلندا جديرة بالاستكشاف

french-riviera

تعرف على مدينة كان الفرنسية

17-top-rated-tourist-attractions-in-helsinki-easy-day-trips

أفضل الأماكن السياحية في هلسنكي الجديرة بالزيارة

zanzibar-pemba-island

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تنزانيا

image-5

افضل الاماكن السياحية في الكويت - صور

monaco

رحلة سياحية داخل موناكو الراقية