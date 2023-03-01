تعرفوا إلى أبرز الشروط التي يجب مراعاتها قبل زيارة مصر

الوكيل الاخباري - تعتبر السياحة في مصر جذابة، فهي ملاذ للسائحين الباحثين عن الآثار والمعالم الأثرية المذهلة من الحضارات القديمة في العالم، وتقع مصر على خلفية الصحراء الكبرى ونهر النيل القديم. تعد مصر موقعًا لإحدى أقدم الحضارات في العالم. يعود تاريخها إلى 5500 قبل الميلاد، وكانت الدولة ذات يوم يحكمها الفراعنة الصوفيون. في الآتي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها قبل زيارة مصر.

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كيفية الحصول على تأشيرة دخول؟

عند الرغبة في الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار القاهرة، ينصح بـ:

- شراء التأشيرة داخل صالة الوصول قبل التوجه إلى مكاتب الهجرة. سيتم إعطاء المسافر ختمًا يتعين عليه بعد ذلك وضعه في جواز السفر بنفسه.



- التوجه إلى كاونترات الهجرة ومسؤول الجوازات، يجب في هذا التوقيت تقديم جواز السفر المختوم بصلاحية ستة أشهر على الأقل بعد الوصول، وخط سير رحلة ووثائق تحدد الإقامة وحجوزات الرحلات.



- شراء التأشيرات عند الوصول بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو نقدًا فقط، في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة تأشيرة الدخول مرة واحدة 25 دولارًا أمريكيًا.









الدول التي يمكنها التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر

ألبانيا ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا ، قبرص ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، إستونيا ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، المجر ، أيسلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، لاتفيا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مقدونيا ، مالطا ، مولدوفا ، موناكو ، الجبل الأسود ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، روسيا ، صربيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كوريا الجنوبية ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، أوكرانيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة.

كيفية التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر؟

ينصح بإتباع التعليمات للتسجيل وتسجيل الدخول والتقديم والدفع عبر الإنترنت، يرجى ملاحظة أنه لا يمكن الدفع مقابل التأشيرات الإلكترونية لمصر إلا بالدولار الأمرييكي أو اليورو، لا يتم قبول الجنيه المصري كوسيلة للدفع مقابل التأشيرات الإلكترونية.



بعد معالجة طلب التأشيرة، سيتم الحصول على بريد إلكتروني يخبر المسافر بحالة طلبه.

سيتم إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني لتنزيل تأشيرة الإلكترونية لتقديمها عند الوصول إلى مصر، سيتحقق ضباط مراقبة الجوازات في موانئ الدخول المصرية من التأشيرة الإلكترونية على نظامهم.



إذا كان المسافر مؤهلاً للحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر، فيجب إنشاء طلب قبل سبعة أيام على الأقل من وصول المسافر، تبلغ تكلفة التأشيرة الإلكترونية السياحية للدخول الفردي حاليًا 25 دولارًا أمريكيًا، عند الوصول إلى مصر، يجب تقديم نسخة مطبوعة من التأشيرة الإلكترونية الخاصة، بالإضافة إلى جواز السفر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ الوصول، خط سير الرحلة والوثائق التي تحدد حجوزات الإقامة والجولات.



تأمين السفر

يتوفر تأمين السفر في مصر إما كوثيقة رحلة واحدة لهذا البلد المحدد، أو كجزء من تأمين السفر السنوي متعدد الرحلات.

في حالة التخطيط لأنشطة، فقد يتم الاحتياج إلى إضافة غطاء إضافي، مثل تأمين الرحلات البحرية.

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