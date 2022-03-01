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الثلاثاء، 01-03-2022 02:41 م

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات السويسرية

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الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا، الثلاثاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات السويسرية ردًا على قرار مماثل بسبب الوضع في أوكرانيا.

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وقالت هيئة "روزافياتسيا" الروسية لتنظيم النقل الجوي، في بيان، إنه تم الرد على إغلاق سويسرا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية أو رحلات الطائرات المدنية المسجلة في روسيا، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي.


وأكّدت الهيئة أنها قررت إغلاق المجال الجوي الروسي أمام الطائرات السويسرية أو رحلات الطائرات المدنية المسجلة في سويسرا.


والإثنين، أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام طائرات 36 دولة بينها ألمانيا وفرنسا ردًا على قرار مماثل اتخذته الدول الأوروبية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.


وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

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