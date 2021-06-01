شاهد.. أفضل فنادق فينيسيا لعام 2021

الوكيل الإخباري - في مدينة مليئة بالمعالم السياحية مثل البندقية، من الصعب على السائح معرفة من أين يبدأ الانطلاق في جولاته؟ ربما تكون أفضل طريقة هي أن يضيع لبضع ساعات في الجولة في شوارعها وممراتها الصغيرة الساحرة، وبجوار قنواتها، من دون هدف! ولا تكتمل الرحلة السياحية من دون الحجز في فندق يلبي رغبات السائح ويقدم خدمات مرفهة له. في الآتي، أفضل فنادق فينيسيا لعام2021

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"قصر سان كليمينتي كمبينسكي البندقية"





يتمتّع فندق "قصر سان كليمينتي كمبينسكي البندقية" بموقع أخّاذ على "جزيرة خاصّة"، ويضمّ مطاعم الذواقة ومنتجعاً صحيّاً وغرفاً مزيّنة بأناقة ومسبحاً و"تراساً" يطلّ على البحيرة.غرف "الفندق" فسيحة ومجهزة بمفروشات أنيقة، كما يطل بعضها على البحيرة. هناك، يمكن الاسترخاء في San Clemente Palace بجوار المسبح أو الاستمتاع بلعب التنس أو بالتدرّب في منطقة اللياقة البدنية أو تجربة خدمات السبا الذي يحتوي على ساونا وغرفة بخار.



"سانت ريجيس فينيسيا"







يتميّز فندق "سانت ريجيس فينيسيا" بإطلالاته الرائعة على "القناة الكبرى"، ويضمّ مطعماً يقدّم الأطباق والمأكولات الخاصّة من منطقة "فينيتو"، وغرفاً تمتاز

بديكوراتها المنفّذة على طراز مدينة البندقية، والمؤثّثة بأثاث فخم. هو يوفر بيئة فاخرة للإقامة فى قلب مدينة البندقية.

"دانييلي"







يطل فندق "دانييلي" على بحيرة البندقية، ويقع على بعد 200 متر من ساحة سان ماركو. كل غرفة واسعة ومفروشة بأناقة، مع قسم خدمة الموظفين الممتاز. يتكون الفندق الفخم الحائز على جائزة من 3 مبانٍ منفصلة يعود تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والتاسع عشر والعشرين، وهي متصلة بجسور مغطاة. تقع أقرب محطة حافلات مائية على بعد دقيقتين سيراً على الأقدام. يوفر بعض الغرف إطلالات على البحيرة. وهناك، يقدم المطعم البانورامي Terrazza Danieli إطلالات مذهلة وقائمة طعام رائعة.

المصدر -سيدتي