في حال سافرت.. ستندمين على وضع هذه الأشياء في حقيبتك

الوكيل الإخباري - لا شيء أصعب من حزم حقيبة سفرٍ مليئةٍ بكل ما تحتاجينه فعلياً، وخالية من كل ما لا يُفيدكُ في الوقت نفسه، حيث إن كل سنتيمتر من مساحة تلك الحقيبة مهمٌ لاستغلاله في وضع أشياء ستحتاجينها طوال رحلتكِ.

اضافة اعلان



وإذا اخترتِ فقط إحضار حقيبة يد، فإن المخاطرة ستكون كبيرة عندما يتعلق الأمر بوضع بعض الأشياء المهمة بالنسبة لكِ، حيث يبلغ حجم حقيبة اليد القياسية 22 بوصة فقط، وعرضها 14 بوصة، وعمقها تسع بوصات، لذا يجب أن يخدم كل شيء تحزمينه حاجاتك.



لكن لا تخافي، فنحن هنا لمساعدتك في حزم حقيبتك بشكل صحيح، وسنشاركك كل شيء يمكن أن تندمي على وضعه في حقيبتك، لذا تابعي القراءة لتعرفي الأشياء التي لا تحتاجينها في رحلتك، وستندمين حال قيامكِ بأخذها.



أحذية الكعب

ستعتقدين أن هذا الحذاء أمر ضروري لقضاء وقتٍ ممتعٍ وأنتِ بكامل أناقتك والتقاط الصور الجذابة، لكن دعينا نخبركِ بأنه بالإضافة إلى أنه سيأخذ مساحةً لا بأس بها في حقيبتك، فإنه أيضاً سيعيقكِ عن الاستمتاع برحلتك، خصوصاً إذا كانت تتضمن الكثير من المشي والتنقل سيراً على الأقدا

معطف ثقيل واقٍ من المطر

إذا كانت وجهتكِ إحدى الدول الممطرة، فقد تفكرين في أخذ هذا المعطف، لكنكِ لن تحتاجيه كثيراً، فنادراً ما ستفكرين في ارتدائه، وستستخدمين بدلاً من ذلك المظلة.

وسادة رقبة ضخمة

هناك خيارات أفضل وأكثر ملاءمة للسفر من وسادة الرقبة، إذ عليكِ أن تعرفي أن ساعة النوم التي ستحصلين عليها (هذا إن حصلتِ عليها) لا تستحق إحضار مثل هذه الوسادة وتكلف عناء حملها.

ملابس جافة ونظيفة فقط

إذا كنتِ تخططين لإعادة ارتداء الملابس التي قمتِ بحملها في حقيبتك، فتحققي من الملصقات أولاً، وذلك لعدة أسباب. فمثلاً إذا اتسخت ملابسك أثناء رحلتك، فيمكن أن تضطري إلى غسلها، وبينما يمكن أن تجدي غسالة، فإن العثور على محل للتنظيف الجاف سيكون أمراً صعباً، وربما سيكون عليكِ الانتظار لعدة أيام قبل أن تكون جاهزة لارتدائها، لذا ابحثي عن ملابس السفر التي تشير على وجه التحديد إلى أنه يمكن غسلها في الغسالة، وعادة يكون القطن والنايلون رهانين آمنين .

منتجات العناية بالبشرة

إذا كان لديكِ اهتمام راسخ بروتين العناية ببشرتكِ، لا تحيدين عنه، فبالتأكيد سترغبين في تطبيقه حتى في سفرك.

لكن وضع روتين العناية بالبشرة بالكامل في حقيبة أدوات الزينة الخاصة بكِ يعد مصدر إزعاج، ويمكن أن يتم التخلص منها في المطار، خصوصاً إذا كانت أكبر قليلاً من الكمية المسموح بها من السوائل.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

