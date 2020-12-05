قارتان وبحران و5 دول.. تركيا تطلق قطارها الأول إلى الصين

الوكيل الاخباري - أطلقت تركيا، يوم أمس الجمعة، أولى قطاراتها المحملة بالبضائع التجارية إلى الصين والذي سيعبر خلال رحلته قارتين وبحرين و5 دول مختلفة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية بيان الخارجية التركية بشأن انطلاق القطار التركي إلى الصين قالت فيه: إن "أول قطار شحن يحمل بضائع مصدرة من تركيا إلى الصين ينطلق الجمعة قاطعا في طريقه قارتين وبحرين و5 دول وسيقطع 8693 كيلومتراً (5402 ميلاً) في غضون 12 يوما".

وأضاف البيان أن القطار سيمر عبر نفق مرمراي الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول تحت مضيق البوسفور وبعدها ضمن ولايات تركية مرورا بالعاصمة أنقرة وصولا إلى محطة آخالكالاكي في جورجيا.



وتابع البيان: " وبعد ذلك سينتقل عبر أذربيجان وطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية".



ولفتت الوزارة إلى أن 10 قطارات تم تشغيلها بنجاح على الخط الصيني-التركي-الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى أول قطار ترانزيت غادر الصين ووصل إلى أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.



وذكرت أن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال النقل من أجل تعزيز التواصل بين الشرق والغرب وترسيخ مكانتها المركزية في المنطقة".



المصدر : سبوتنك







