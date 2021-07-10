قرى إيطالية تدفع 33 ألف دولار مقابل الانتقال إليها - صورة

الوكيل الإخباري - تسعى العديد من المناطق في إيطاليا إلى زيادة أعداد السكان فيها، وهو الأمر الذي يدفعها إلى تقديم عروضٍ جذابة لاستقطاب الناس إليها.

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ووفقاً لشبكة “CNN” الأمريكية، يخطّط إقليم كالابريا لتقديم ما يصل إلى 28 ألف يورو (33 ألف دولار) على مدى 3 سنوات كحد أقصى، للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى قرى فيه، وذلك على أمل زيادة أعداد السكان فيها بعد سنوات من التراجع.



وتختلف تلك القرى من حيث موقعها الجغرافي، إذ أن بعضها قريب إلى البحر في حين أن البعض الآخر تم تشييده على سفوح الجبال، في حين أن هناك قرى تلاقي الجبل والبحر في الوقت نفسه.



ومع هذا، فإن المال الذي سيحصلُ عليه الراغبون في الانتقال إلى تلك القرى بإيطاليا، سيكون مقابل أمور أساسية، وبحسب “CNN”، فإنه على السكان الجدد الالتزام ببدء عملٍ تجاري صغير، إما من البداية أو عن طريق قبول العروض الموجودة مسبقاً لأخصائيين محددين تريدهم المدن.

كذلك، فإن هناك شروطاً أخرى أيضاً، إذ يجدر على المتقدمين للحصول على الإقامة، أن يكون الحد الأقصى لأعمارهم 40 عاماً، كما يجب أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى كالابريا في غضون 90 يوماً من تسجيلهم بنجاح ضمن العرض المقدّم بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومن المأمول أن يجتذب العرض الشباب النشطين وجيل الألفية المتحمسين للعمل.



وفي السياق، قال جيانلوكا جالو، عضو مجلس إقليمي، لشبكة “CNN” إن “الدخل الشهري يمكن أن يتراوح بين 1000 و 800 يورو لمدة سنتين إلى 3 سنوات. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هناك تمويل لمرة واحدة لدعم إطلاق نشاط تجاري جديد – سواء كان مطعماً، مزرعة ريفية أو متجراً”.



وأردف: “نحن بصدد صقل التفاصيل الفنية، والمبلغ المحدد شهرياً، وما إذا كان سيتم تضمين القرى الأكبر قليلاً التي يصل عدد سكانها إلى 3000 نسمة ضمن المبادرة. لدينا حتى الآن اهتمام كبير من القرى ونأمل، إذا نجح هذا المخطط الأول، فمن المرجح أن يتبعه المزيد في السنوات القادمة”.



وأوردت “CNN” قائمة بالمناطق التي يمكن أن يعيش فيها كل فائز بالعرض الجديد، ومن بينها قرية سيفيتا التي لا يزيد عدد سكانها عن 1000 شخص وهي تقع على جرف صخري داخل منتزه بولينو الوطني البري.



ومن بين القرى الأخرى أيضاً أييتا التي تعتبرُ قرية صغيرة ولكنها أنيقة وجميلة، وتتجمع فيها المساكن ذات الأسقف القرميدية الحمراء.



كذلك، يمكن العيش في منطقة سان دوناتو دي نينيا في إيطاليا، التي تتميز بمنازل القرميد وتحيط بها الجبال الخضراء، كما تنمو في ربوعها بساتين الفاكهة.





المصدر - اخبار الأن