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الإثنين، 21-12-2020 01:09 م

منظر خلاب فوق السحاب من مرتفعات السودة .. فيديو يخطف القلوب

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الوكيل الاخباري - تزداد برودة الشتاء، وتنطلق معها "الكشتة" في جو بعيد عن ضوضاء المدينة، أقرب إلى هدوء الطبيعة والاستمتاع بمناظرها الخلابة، ونسماتها الجذابة، فحول النيران البرية يجتمع السعوديون مع أحبائهم في رحلات تخييم شهيرة.

ودائمًا ما يبحث المواطنون باستمرار عن أفضل الأماكن وأكثرها متعة لنصب "كشتاتهم"، التي غالبًا ما تكون في الصحراء أو بين جبال المملكة.

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وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التغريدات تويتر أثار الدهشة والإعجاب بين المستخدمين، حيث وثق لحظة خيالية لجلسة "ونس" فوق السحاب، حيث بدا وكأن المتنزهين قد افترشوا السماء وجلسوا يتسامرون بين جنبات الطبيعة.

يظهر في مقطع الفيديو عدد من المتنزهين يفترشون قمة جبلية ضمن مرتفعات السودة في محافظة عسير، تحيط بهم السحب من كل مكان في منظر خيالي مدهش.

وحقق مقطع الفيديو الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "كشتة فوق السحاب"، حيث أبدى المستخدمون إعجابهم بهذا المشهد الخيالي.

ما هي الكشتة؟

يمارس السعوديون في رحلات «الكشتة» عادات التخييم والانتقال من أجواء المدن إلى حياة الطبيعة لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء والأطباء في الصحراء، حيث تتضمن تلك الرحلات جلسات السمر برفقة لهيب النار في الحطب المتقد والتي تعيد للنفوس سكينتها وصفاءها.

وعادة ما يصطحب السعوديون معهم في تلك الرحلات أدوات الطبخ لتحضير طبق «الكبسة» بالطريقة التقليدية، والمطهوة على الحطب، يتبعها شرب شاي الجمر، وهو شاي ذو نكهة بريّة، تضفي بريقًا على الأجواء الطبيعية من حولهم.

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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