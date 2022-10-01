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السبت، 01-10-2022 03:35 م

نصائح عند زيارة هاواي بمفردك

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الوكيل الإخباري - هاواي هي أرخبيل بركاني معزول وسط المحيط الهادئ، تشتهر جزرها بإطلالاتها الطبيعية الخلابة، وتزخر بالشلالات، والأشجار الاستوائية، والشواطئ ذات الرمال بألوان مبهرة منها الرمال الذهبيةلذا يمكن تحديد بعض النصائح التي يستوجب إتباعها عند السفر إلى هاواي بمفردك أثناء الرحلة السياحية.

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تعلم التحدث باللغة المحلية
يعتبر تعلم واستخدام بعض الكلمات والعبارات البسيطة في لغة هاواي المحلية علامة على الاحترام، مما يدل على أن السائح قد استغرق وقتًا للتعرف على الثقافة وأنه مهتم بالتفاعل بشكل مدروس مع السكان المحليين خلال فترة وجوده في الجزيرة.

 

زيارة المراكز الثقافية المحلية
هناك طريقة رائعة أخرى للتعرف على الثقافة المرتبطة بالموقع الجغرافي الذي تزوره وهي زيارة المتاحف والمراكز الثقافية المحلية، لا يقتصر السفر إلى هاواي على رؤية الأمواج والاستمتاع بحمامات الشمس فقط.

 

سكان هاواي
يُعتقد أن جزيرة هاواي مأهولة بالسكان منذ 124 بعد الميلاد واستوطنها البولينيزيون لأول مرة المتحدرين الذين جاءوا بعد ذلك هم أولئك الذين يدعون أصولهم الأصلية إلى الأرض والذين يعتبرهم الكثيرون من سكان هاواي.

 

أحضر حقائبك الخاصة
الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد محظورة في العديد من الأماكن عبر جزر هاواي، والسبب في ذلك هو محاولة تقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تنتهي في المحيط ، إذا كان المسافر يخطط للقيام بأي تسوق من البقالة أو التسوق بشكل عام، فمن المستحسن بشدة إحضار حقائبه القابلة لإعادة الاستخدام، يعد توفير حقائبه القابلة لإعادة الاستخدام علامة على أنه يحاول أن يكون جزءًا من الحل وليس المشكلة.

 

كن سائقًا محترمًا
هل سمعت من قبل عن "توقيت الجزيرة"؟، في هاواي يشير توقيت الجزيرة إلى الجو المريح للأحداث اليومية، بمعنى آخر، يمكن أن تسير الأمور في هاواي أبطأ قليلاً مما اعتدت عليه. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالقيادة، يسمي السكان المحليون على سبيل المثال لن يسمع الكثير من أبواق التزمير، بالإضافة إلى الملاحظة أن المشاة يحصلون على يمين الطريق وأنه ليس كل سائق مستعد للتسريع بعيدًا عن الخط مثل سائق سيارة السباق عندما يتحول الضوء إلى اللون الأخضر.

 

سيدتي 

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