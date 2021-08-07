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السبت، 07-08-2021 07:58 ص

نفوق 8 نمور في فيتنام بعد نقلها لموقع سياحي

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الوكيل الإخباري - نفقت أمس 8 نمور من أصل 17 نمراً، صادرتها الشرطة من مزرعتين في إقليم بوسط فيتنام، بعد أن تم نقلها إلى موقع سياحي بيئي.

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ونقلت صحيفة «تين فونج» عن الليفتنانت كولونيل، تران فوك ثين، رئيس إدارة شرطة البيئة، التابعة لإقليم «نجي آن»: إن ثمانية نمور نفقت بعد أن تم حقنها بمخدر ونقلها لمكان للرعاية بها.

 

كانت الشرطة قد دخلت مزرعتين في إقليم «نجي آن» وصادرت 17 نمرًا، تم تربيتها في أقفاص معدنية صغيرة. وقال نجوين فان هين، أحد أصحاب النمور للشرطة: إنه اشتراها كأشبال وقام بتربيتها في مزرعته. وقامت السلطات المحلية بتخدير النمور، قبل أن تنقلها على متن شاحنات إلى موقع «مونج تانه» البيئي السياحي، حيث نفقت لاحقًا.

 

 

المصدر - الراية  

 




 

 


 

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