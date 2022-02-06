11 وجهة عالمية للاستجمام بعد الشتاء

يفكر البعض في الاستمتاع بالهواء الطلق في طقس معتدل لا يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة الذي كان عليه الحال في فصل الشتاء، ويتوق للتعرض لضوء الشمس وأشعتها التي حرمته منها أجواء البرد، وبالطبع هنالك الكثير من الوجهات التي تفي بالغرض ويمكن الوصول إليها من دون عناء كبير.



توجد عدة مناطق حول العالم يحلو فيها أخذ حمام شمس كمنطقة البحر الكاريبي، أو التنزه على سطح قارب في خليج مضيء ويعج بالحركة مثل بورتوريكو وغيرها الكثير الذي يصل إلى 11 وجهة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.



من بين هذه المناطق أرخبيل هاواي مع درجات حرارة على مدار العام تتراوح بين 21 درجة مئوية و27 درجة مئوية لا يوجد "وقت غير مناسب" للتوجه إلى جزيرة هاواي تلك الجزيرة الضخمة، ولكن يمثل شهر مارس نهاية موسم ذروة السياح.

اضافة اعلان

الوجهة الثانية هي ويسلر الكندية بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التعامل مع ألواح التزلج على الأمواج في عطلة الربيع.



سان خوان ديل سور "النيكاراجوية"، وربما لا تكون نيكاراجوا على اتجاه بوصلة وجهات عطلة الربيع ولكن الجو الهادئ في سان خوان ديل سور، مركز ركوب الأمواج الأول في البلاد، سوف يغير الفكرة.



لوس أنجلوس الأميركية، حيث يمكن الجمع بين التمتع بكلٍ من الشمس والرمل وركوب الأمواج (ثلاثة عناصر أساسية لعطلة الربيع) بكثرة في لوس أنجلوس حيث توفر الشواطئ الشهيرة مثل سانتا مونيكا وفينيسيا فرصة للاسترخاء وحمام الشمس.



ريو دي جانيرو البرازيلية والتي تُعد واحدة من الوجهات الشاطئية الرئيسية في أميركا الجنوبية حيث تمتلك كل المطلوب لعطلات الربيع؛ كالمناظر البانورامية الرائعة والأطعمة الشهية مع مجموعة متنوعة من المغامرات التي لا تُنسى.



"باها كاليفورنيا" المكسيكية، وهي مدينة اسمها يعني "كاليفورنيا الجنوبية"، والتي تعج بالكثير من الخيارات للتمتع بعطلة الربيع التي تعود بالشخص إلى الطبيعة.



كوليبرا وفيكيس في بورتوريكو، حيث تعتبر هاتان الجزيرتان الشقيقتان قبالة الساحل الشرقي لبورتوريكو تتميز بمنظر الرمال البيضاء والبحر الأزرق المتلألئ حيث يمكن الاسترخاء تحت أشعة الشمس في هذا الهدوء.



خليج تامبا بفلوريدا الأميركية، حيث يمكن القول إن فلوريدا هي من ابتدع مفهوم عطلة الربيع ولكن مناطق، مثل ميامي وشاطئ خليج بنما، عادة تخطف الأضواء بالرغم من وجود مناطق أخرى يمكن اكتشافها في منطقة جنوب غرب الولاية التي غالبًا ما يتم تجاهلها.



أشفيل في نورث كارولينا الأميركية حيث توجد الكثير من الخيارات للمغامرات في الهواء الطلق. تعتبر آشفيل الوجهة المثالية لعطلة الربيع للمسافرين الذين يتطلعون إلى برنامج عطلة يتجاوز الشواطئ فقط؛ حيث تتوفر المطاعم المزدهرة بعشاق الأطعمة المتنوعة.



فينيكس بأريزونا الأميركية، ويمكن أن تتأثر مدينة فينيكس الموجودة بولاية أريزونا الأميركية، بفصل الصيف لكن فصل الربيع في منطقة "وادي الشمس" مناسب تماماً خاصةً لمن يرغبون بالدفء؛ وإذا كانت الفكرة عن عطلة الربيع تعني الحصول على فيتامين D. يمكن أيضاً التسوق في أسواقها ومعارضها.



جزر جالاباجوس الإكوادورية وهي مناسبة لمن يفكر في قضاء عطلة الربيع على جزيرة ولكن دون تواجد للحفلات الصاخبة عليه الاتجاه إلى جزر جالاباجوس الزاخرة بالطبيعة والمملوءة بالمغامرة.

العربية