7 نصائح من مضيفات الطيران لاختيار ملابس السفر

الوكيل الإخباري - وفي تقرير نشرته مجلة ريدرز دايجست الأميركية (Reader’s Digest‏)، تستعرض الكاتبة إليزابيث مارجلين نصائح مضيفات الطيران أثناء السفر على متن الطائرة.

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وأشارت تايلور غارلاند، منسقة العلاقات العامة الإستراتيجية لجمعية مضيفي الطيران، إلى ما يجب عليك تجنب ارتدائه أثناء السفر على متن الطائرة، وما عليك ارتداؤه بدلا من ذلك.

قطع عليك تجنبها على متن الطائرة:

1- المجوهرات والإكسسوارات الكبيرة

سيتسبب المعدن في تأخرك عند جهاز التفتيش الأمني، حيث تطلق المسامير الموجودة في الكعب العالي أو الأحذية المرصعة بزينة معدنية كبيرة إنذار أجهزة الكشف عن المعادن.

كما أن المجوهرات صعبة الخلع تتسبب بتأخرك، ويمكن للمجوهرات التي قد تكون سلاحا محتملا أن تضعك في مأزق أيضا، وبدلًا من ذلك، يمكنك خلع مجوهراتك ووضعها مع الأمتعة أو في حقيبتك اليدوية، أو ارتداء قطع سهلة الخلع مثل السوار.



2- الملابس الضيقة

ينبغي تجنب ارتداء أحزمة الخصر والتنانير و"البلوزات" والقمصان الضيقة، لأن أجسامنا تتورم بشكل طبيعي عند السفر على متن الطائرة. لن تكون الملابس الضيقة مريحة مع الانتفاخ، الذي يعد أيضا أمرا شائعا عند السفر على متن الطائرات.

عليك أن تكوني قادرة على التحرك بشكل مريح لضمان دوران الدم وتجنب الخثار الوريدي العميق، الذي يتمثل في تجلط الدم في الساقين، ويمكنك ارتداء أي شيء مطاطي في منطقة الخصر، كما يمكن للملابس الرياضية العصرية أن تبقيك مرتاحة مع الحفاظ على أناقتك.

3- الملابس المكشوفة

قد تكونين متحمسة جدا بشأن العطلة الشاطئية التي لا تتطلب سوى ملابس خفيفة، ولكن بمجرد ركوب الطائرة ستتجمدين من البرد في مقصورة الطائرة المكيفة.

ارتدي الكثير من الملابس لأن هناك اختلافا كبيرا في درجة حرارة المقصورة أثناء الرحلة وقبل الإقلاع، وإذا كنت لا ترغبين في ارتداء الكثير من الملابس، احتفظي بها في حقيبتك اليدوية وعندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قومي بارتدائها.

4- العطر

مع تزايد حالات الحساسية من العطور، فإن عطرك الذي تعتبرينه منعشاً يمكن أن يتسبب في تعذيب الآخرين، فقد يؤدي الهواء المشترك الذي يتنفسه الجميع إلى زيادة فرص تعرض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لعطرك، مما قد يؤدي إلى تهيج الحساسية أو حدوث نوبات ربو.

5- الكعب العالي وصندل الإصبع والنعال

قد يكون من الصعب اختيار الأحذية المناسبة للسفر، ووفقا لغارلاند، يمكن أن يبطئ الكعب العالي من سرعتك، في حين أنه من السهل أن ينزلق النعال وصندل الإصبع من قدميك في حالة الطوارئ، مما يجعلها غير مناسبة إذا كان عليك الركض للحاق برحلة الطيران.

6- الأقمشة التي لا يمر عبرها الهواء

أفاد المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل بأن 68% من الوفيات الناجمة عن تحطم الطائرة تحدث بسبب الحريق الذي ينشب بعد تحطمها.

وللمحافظة على سلامتك، عليك تجنب ارتداء ملابس مصنوعة من الألياف الاصطناعية القابلة للاشتعال مثل البوليستر والنايلون لأن هذه الأقمشة لا تسمح للهواء بالدوران، بدلًا من ذلك، ستسمح الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الحرير أو الصوف أو الكتان بمرور الهواء والرطوبة.



7- المعاطف كبيرة الحجم

من الضروري تجنب ارتداء المعاطف الكبيرة عند السفر، لأنها يمكن أن تجعل المسافرين الآخرين يشعرون بالخوف، بدلًا من ذلك، ارتدي سترة مناسبة لكل المواسم، والتي ستشعرك بالدفء بما يكفي في فصل الشتاء ولكن تكون مناسبة أيضا لجو الخريف المنعش أو نسيم ليالي الصيف.

المصدر - الجزيرة





