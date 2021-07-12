أغنية سنّة الحياة للجسمي الأولى عربياً والثانية عالمياً على يوتيوب

الوكيل الإخباري - حصلت أغنية «سنة الحياة» للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، كأكثر أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة على موقع «يوتيوب» في الفترة من 1 يونيو 2020 وحتى 30 مايو الماضي، كما حلت الأغنية ضمن قائمة أفضل 10 أغنيات إعلانية في العالم، بحسب ما كشف عنه موقع «يوتيوب» عبر منصته الرسمية (YouTube Ads Leaderboard)، الأمر الذي يؤكد مكانة الجسمي الجماهيرية. وبدوره أهدى حسين الجسمي، وعبر حساباته كافة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإنجاز إلى الجمهور العربي. وقال: «بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي.. باختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد.. مبروك».

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وكان الجسمي قد تعاون في أغنيته «سُنّة الحياة» مع شركة «أورنچ» للاتصالات – مصر، وتم إصدار الأغنية في رمضان 2020، واستطاعت أن تحقق نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من 78 مليون مشاهدة عالمية، كما حازت حتى الآن 295 ألف إعجاب، كما حققت الأغنية انتشاراً واسعاً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، ناثراً بصوته روح الأمل والتفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.



وحملت الأغنية الدعائية «سُنّة الحياة» التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها محمود العسيلي، وصورت بطريقة الفيديو كليب، فكرة البعد والتقارب في الحياة الاجتماعية اليومية، ومراحل الاشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصريين في سيناريو الكليب.

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