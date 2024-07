براد بيت وأنجلينا جولي يجتمعان مجددا

الوكيل الإخباري- يجمع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثنائي المنفصل براد بيت وأنجلينا جولي، بعد إعلانه قائمة الأفلام المشاركة.



وسيعرض الثنائي المنفصل أفلامًا جديدة في مهرجان البندقية لعام 2024، إذ سيُعرض فيلم "Wolfs" لبراد بيت وفيلم "Maria" لأنجلينا جولي في المهرجان الذي سيقام بين 28 أغسطس/آب و7 سبتمبر/أيلول 2024.



ويجتمع براد بيت مع جورج كلوني في فيلم "Wolfs" ليتشاركا الشاشة الكبيرة لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، إذ لم يلعب الثنائي دور البطولة في عمل واحد منذ فيلمهما "Burn After Reading" عام 2008.



فيما تلعب أنجلينا جولي دور مغنية الأوبرا الأسطورية "ماريا كالاس" في فيلم "Maria"، الذي يُعرض ضمن المنافسة، وهو من تأليف بابلو لارين، ويضم كودي سميت ماكفي، بييرفرانشيسكو فافينو وألبا روهرواشر.



وفي عام 2007، انضمت أنجلينا جولي إلى براد بيت على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية دعمًا لفيلمه "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford".



كما شارك الثنائي المنفصل الشاشة في فيلم "السيد والسيدة سميث" عام 2005 وفيلم "By the Sea" عام 2015، وبعد عام واحد تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من براد بعد عامين من الزواج.



العين الاخبارية