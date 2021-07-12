الجسمي بـ'سنة الحياة' الأول عربياً والثاني عالمياً في يوتيوب

الوكيل الإخباري - حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي المراتب الاولى من خلال أغنيته "سُنّة الحياة" التي نالت المرتبة الأولى عربياً والمركز الثاني عالمياً كأكثر أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة في الموقع الشهير العالمي YouTube للفترة بين 1 حزيران/يونيو 2020 و 30 أيار/مايو 2021، ومن بين عشرة أغنيات إعلانية في العالم، وذلك حسب إصدار القسم االإعلاني للموقع عبر منصته الرسمية " YouTube Ads Leaderboard".

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وأهدى الجسمي هذا الإنجاز العالمي للجمهور العربي كافة عبر جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وقال: "بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي بإختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد ، مبروك".



ووصلت نسبة مشاهدات الاغنية الى 78 مليون مشاهدة عالمية و295 ألف لايك (إعجاب) حتى الآن، وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي.

المصدر - الفن