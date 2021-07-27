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الثلاثاء، 27-07-2021 07:23 م

الكشف عن سبب وفاة الإعلامية الجزائرية سهام أوشلوش

جزائر


الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة الإعلامية سهام أوشلوش، في أحد مستشفيات العاصمة، الجزائر.

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وأثارت وفاة الإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش (27 عاما)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم علمهم بسبب الوفاة.


ومن جهتها، أكدت صحيفة الشروق الجزائرية، أن سبب وفاة الممثلة والصحفية أوشلوش، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد نقلها قبل عدة أيام إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة، الجزائر، بعد تدهور حالتها الصحية جراء هذا الوباء.


وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء وفاة أوشلوش بعد تعرضها إلى سكته قلبية حادة، مساء أمس، فيما أكدت الصحيفة المحلية أنها توفيت إثر إصابتها بوباء كورونا.


وتحظى الفنانة والإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش، بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة لدى الجمهور الجزائري، في وقت يتابعها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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