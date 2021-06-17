اول رد لـ ملحن اغنية محمد منير بعد اتهامه بسرقة اللحن

الوكيل الإخباري - مع وصول أحدث أغاني الفنان محمد منير "اللي باقي من صحابي"، إلى ما يزيد عن الـ300 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم الأحد الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، يواجه الملحن أحمد زعيم اتهامات بإقتباس لحنها من أغنيتي "هي نقصاك" للمطرب إيهاب توفيق، و"جرى إيه" التي قدمها الفنان فارس.

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الملحن أحمد زعيم في تصريح خاص لموقع "مصراوي" علق على تلك الاتهامات، وقال: " كلها غير صحيحة، لحن أغنية "اللي باقي من صحابي" مختلف تماماً عن أغنية الفنان إيهاب توفيق، وذلك من ناحية التيمة الموسيقية والموازير والأوزان والتيمبو "الإيقاع"، وكذلك الأغنية التي سبق وقدمها الفنان فارس، والتي أسمعها للمرة الأولى اليوم".



وأضاف، "لا أعرف السبب وراء ما يحدث، ولا أفهم ما هو الهدف من الإيقاع بيني وبين الزملاء من الشعراء والملحنين، ومع ذلك أنا جاهز في حالة تقديم أي شكوى عن العمل".



وتابع زعيم: "الحمد لله، فخور أن يكون أول تعاون لي مع الفنان محمد منير، من خلال أغنية مختلفة وجديدة حتى بالنسبة له".



أغنية "اللي باقي من صحابي" وصل عدد مشاهداتها، عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن الـ300 ألف، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

المصدر - مصراوي