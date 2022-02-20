بعد تبرئتها.. مي العيدان تدفع ثمن تنمرها على أحمد بدير

الوكيل الإخباري - في أول تعليق لها على قرار محكمة مستأنف بإلغاء براءتها من تهمة سب وقذف الفنان المصري أحمد بدير، أوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان ما تم نشره وأكدت أنه تم تغريمها بدفع مبلغ 500 دينار كويتي أي نحو 1,653 دولار أمريكي، كغرامة على ما قالته وستدفعها للدولة الكويتية وليس للفنان كما ادعى.

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وأضافت العيدان خلال برنامجها "كشف حساب" أن "الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية، أي أن الدعوى لا تستحق التعويض".

ووجهت الاعلامية المثيرة للجدل حديثها للفنان أحمد بدير، قائلة: "ما حدا يفهْمك معلومات خطأ حبيبي، سالفة الملايين هذه عندكم في مصر تدفعون ملايين، إحنا في الكويت آخرها من 1000 إلى 5000، هذه أحكام الدولة".



وكانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، قضت، الخميس الماضي، بتغريم العيدان بمبلغ 500 دينار كويتي وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقها، وذلك في الدعوى التي أقامها الفنان المصري أحمد بدير، التي يتهمها فيها بالسب والقذف.



بدوره علّق النجم المصري على القرار عبر حسابه في فيسبوك، قائلًا: "شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل".

لها