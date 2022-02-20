الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

142 ألف طالب يعودون إلى 491 مدرسة حكومية في المفرق

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

المياه: تنظيف بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار

التربية تنشر أرقام غرفة العمليات لأي استفسار متعلق بالعودة للمدارس

الأردن الخامس في الشرق الاوسط و 87 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية

هيئة الاتصالات تحذر أولياء الأمور من تطبيقات على الهواتف

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

اتحاد العمال: العامل المؤمّن صحيّا لا يسري عليه تأمين الضمان الجديد

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الأحد، 20-02-2022 11:54 ص

بعد تبرئتها.. مي العيدان تدفع ثمن تنمرها على أحمد بدير

133C9707-EB93-47CD-B104-0DD120EAFF0E


الوكيل الإخباري - في أول تعليق لها على قرار محكمة مستأنف بإلغاء براءتها من تهمة سب وقذف الفنان المصري أحمد بدير، أوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان ما تم نشره وأكدت أنه تم تغريمها بدفع مبلغ 500 دينار كويتي أي نحو 1,653 دولار أمريكي، كغرامة على ما قالته وستدفعها للدولة الكويتية وليس للفنان كما ادعى.

اضافة اعلان

 

وأضافت العيدان خلال برنامجها "كشف حساب" أن "الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية، أي أن الدعوى لا تستحق التعويض".

 

ووجهت الاعلامية المثيرة للجدل حديثها للفنان أحمد بدير، قائلة: "ما حدا يفهْمك معلومات خطأ حبيبي، سالفة الملايين هذه عندكم في مصر تدفعون ملايين، إحنا في الكويت آخرها من 1000 إلى 5000، هذه أحكام الدولة".

وكانت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، قضت، الخميس الماضي، بتغريم العيدان بمبلغ 500 دينار كويتي وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقها، وذلك في الدعوى التي أقامها الفنان المصري أحمد بدير، التي يتهمها فيها بالسب والقذف.


بدوره علّق النجم المصري على القرار عبر حسابه في فيسبوك، قائلًا: "شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1332801_0

تامر حسني يتصدر الترند بعد أنباء عن دخوله في غيبوبة

medium_2022-02-17-566bfa2aaf

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل فني في الرياض

image (5)

أصالة تهدي الكويت أغنية بنت السما احتفالًا بعيد الاستقلال

image (4)

براد بيت يقاضي طليقته أنجلينا جولي

132084Image1

شاهد..إليسا تواجه الكثير من الانتقادات القاسية بسبب فيديو

17-02-22-212157598

شاهد- أحلام تتلقى هدية فخمة من إبنة العاهل السعودي