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الثلاثاء، 03-10-2023 10:39 ص

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية لأسباب صحية

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الوكيل الإخباري - اعلن الفنان توفيق عبد الحميد، للمرة الثانية، اعتزاله التمثيل نهائيا وأرجع السبب إلى حالته الصحية التي وصفها بمتأخرة لا تحتمل استكمال العمل في التمثيل والفن بشكل عام.

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ونشر توفيق عبد الحميد منشور عبر حسابه الشخصي كتب فيه: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي".


اعتزال توفيق عبد الحميد
كان الفنان توفيق عبدالحميد أعلن في شهر أبريل من العام الماضي، من خلال، صفحته الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزاله التمثيل وذلك عقب انتهائه من تصوير دوره في مسلسل يوتيرن بالمشاركة مع النجمة ريهام حجاج.

 

وفي منشوره الذي كتبه عبر حسابه الشخصي قال توفيق عبد الحميد: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا" ليعود بعدها ويحذف المنشور متراجعا عن قراره وموضحا الملابسات.

 

تفاصيل الحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد
أما عن تفاصيل حالته الصحية فكان الفنان توفيق عبد الحميد أوضح للجمهور أنه يعاني من مشكلة في عموده الفقري وأن الأمر قد يحتاج لتدخل جراحي، وكتب الفنان المصري عبر حسابه الشخصي: "الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس فيه أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة".


ليالينا 

 




 

 


 

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