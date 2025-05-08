سامسونج توسّع إمكانية الوصول إلى المساعد الذكي عبر "المفتاح الجانبي" في سلسلة ‘Galaxy A’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن بعض أجهزة سلسلة ‘Galaxy A’ ستدعم قريباً تفعيل المساعد الذكي عبر المفتاح الجانبي، في خطوة تهدف إلى توفير ميزة مفضلة من سلسلة ‘Galaxy S’ لعدد أكبر من المستخدمين، وتعكس التزام سامسونج بجعل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع. ومع هذا التحديث، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من تجربة أكثر ذكاءً، بما في ذلك تشغيل ‘Gemini’، المساعد الرقمي المدعوم بتقنيات ‘Google’، من خلال الضغط المطوّل على المفتاح الجانبي. وكانت سامسونج قد قدّمت مؤخراً ميزة "الذكاء الرائع" في أحدث أجهزة سلسلة ‘Galaxy A’، وهي ‘Galaxy A56 5G’، و ‘Galaxy A36 5G’، و ’Galaxy A26 5G’، حيث تضمنت عدداً من الخصائص الذكية المفضلة لدى المستخدمين، ما يوسع من نطاق التجارب الذكية عبر أجهزة ‘Galaxy’. ويُسهّل هذا التحديث المرتقب على المستخدمين حول العالم تنفيذ مهامهم اليومية بسلاسة أكبر، من خلال الوصول المباشر إلى ‘Gemini’ عبر المفتاح الجانبي.



وتُعد سلسلة ‘Galaxy A’ خياراً مثالياً لمن يبحثون عن أداء قوي وسعر مناسب. ويأتي هذا التحديث الجديد ليُعزّز من قدرات الجهاز الذكية. فمع إمكانية الوصول السريع إلى مساعد ‘Gemini’، يمكن للمستخدمين تنفيذ مهامهم اليومية باستخدام الأوامر الصوتية، مثل التحقق من جدول المواعيد، أو العثور على مطاعم قريبة، أو الحصول على اقتراحات لهدايا أعياد الميلاد. كما يتيح ‘Gemini’ إنجاز مهام متعددة بين التطبيقات من خلال أمر صوتي واحد فقط مثل البحث عن مكان لتناول العشاء عبر خرائط ‘Google’، ثم إرسال الموقع إلى صديق عبر تطبيق الرسائل وذلك بفضل التكامل الذكي بين تطبيقات سامسونج و ’Google’، إلى جانب مجموعة من التطبيقات الخارجية المدعومة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في قطاع تجارب الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات، جاي كيم: "تعمل سامسونج و ‘Google’ معاً على تقديم تجارب ذكاء اصطناعي سلسة وسهلة الاستخدام وذات قيمة حقيقية، بهدف تمكين عدد أكبر من المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات. ونحن سعداء بأن مستخدمي سلسلة ‘Galaxy A’ باتوا الآن قادرين على تفعيل مساعد ‘Gemini’ بسرعة وبطريقة بسيطة تنسجم مع وتيرة مهامهم اليومية."



وبفضل إمكانية الوصول السريع إلى ‘Gemini’، أصبح بإمكان المستخدمين الحصول على المساعدة في اللحظات التي يحتاجون فيها إلى اتخاذ قرار سريع. سواء كانوا يخططون لإقامة عشاء في اللحظة الأخيرة أو يبحثون عن خيار مناسب بسرعة، فمن خلال أمر صوتي بسيط مثل "ابحث عن مطاعم فرنسية تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة وتحتوي على جلسات خارجية بالقرب مني"، يمكنهم الحصول على اقتراحات خلال ثوانٍ، ما يسهّل اختيار المكان المناسب ومشاركته مع الأصدقاء، دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.

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