معاناة أهالي قرية عراق الكرك تتجدد مع قدوم الأمطار وجريان السيول - فيديو

فالقرية الواقعة جنوب المملكة، تعاني من بنية تحتية هشة لم تعد قادرة على الصمود في وجه الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة، التي تجرف الأتربة والصخور والحجارة إلى وسط الطرقات، مما يؤدي إلى إغلاقها بالكامل ويمنع المركبات من التحرك، الأمر الذي يضاعف عزلة القرية ويهدد حياة السكان، خاصة في الحالات الطارئة.
ويتحدث عدد من الأهالي عن حجم الخسائر التي تتكبدها القرية سنويًا، مشيرين إلى أن المواشي تتعرض للنّفوق بأعداد كبيرة، نتيجة لانعدام الملاجئ الآمنة وسرعة تدفق المياه في الوديان القريبة.
ويؤكد الأهالي أن هذه المأساة المتكررة لم تعد تحتمل التأجيل، مطالبين الحكومة ووزارة الأشغال العامة والجهات المختصة بـتنفيذ إصلاحات فورية تشمل إقامة عبارات تصريف مياه، وتدعيم حواف الطرق، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية.
كما أشار بعض السكان إلى أن الأضرار لا تقتصر على البنية التحتية والماشية فحسب، بل تمتد إلى تهديد المنازل والسكان، مما يثير القلق مع كل نشرة جوية تُعلن عن منخفض جديد أو أمطار قادمة.
معاناة أهالي قرية عراق الكرك تتجدد مع قدوم الأمطار وجريان السيول#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/cl8WBSFkn8— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 6, 2025
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