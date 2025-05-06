الثلاثاء 2025-05-06 02:46 م
 

معاناة أهالي قرية عراق الكرك تتجدد مع قدوم الأمطار وجريان السيول - فيديو

جانب من الدمار الذي تخلفه الأمطار في القرية
جانب من الدمار الذي تخلفه الأمطار في القرية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:08 ص
الوكيل الإخباري-  في كل موسم مطري، تعود قرية عراق الكرك إلى الواجهة من جديد، لا لجمال الطبيعة أو خصوبة الأرض، بل لمعاناة تتجدد مع كل قطرة مطر تتحول إلى سيلٍ جارٍ يحمل معه الخراب ويترك خلفه خسائر موجعة.اضافة اعلان


فالقرية الواقعة جنوب المملكة، تعاني من بنية تحتية هشة لم تعد قادرة على الصمود في وجه الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة، التي تجرف الأتربة والصخور والحجارة إلى وسط الطرقات، مما يؤدي إلى إغلاقها بالكامل ويمنع المركبات من التحرك، الأمر الذي يضاعف عزلة القرية ويهدد حياة السكان، خاصة في الحالات الطارئة.

ويتحدث عدد من الأهالي عن حجم الخسائر التي تتكبدها القرية سنويًا، مشيرين إلى أن المواشي تتعرض للنّفوق بأعداد كبيرة، نتيجة لانعدام الملاجئ الآمنة وسرعة تدفق المياه في الوديان القريبة.

ويؤكد الأهالي أن هذه المأساة المتكررة لم تعد تحتمل التأجيل، مطالبين الحكومة ووزارة الأشغال العامة والجهات المختصة بـتنفيذ إصلاحات فورية تشمل إقامة عبارات تصريف مياه، وتدعيم حواف الطرق، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية.

كما أشار بعض السكان إلى أن الأضرار لا تقتصر على البنية التحتية والماشية فحسب، بل تمتد إلى تهديد المنازل والسكان، مما يثير القلق مع كل نشرة جوية تُعلن عن منخفض جديد أو أمطار قادمة.
 
gnews

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