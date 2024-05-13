حقيقة تورط آسر ياسين في عملية نصب

الوكيل الإخباري - تصدر اسم الفنان المصري آسر ياسين الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انخراط اسمه في عمليه نصب، ليتبين أن النجم لا علاقة له بالأمر على الإطلاق، سوى استغلال اسمه الفني من قبل مكتب لاستقطاب الشباب والشابات لأجل إجراء أبحاث حول البشرة.



وفي التفاصيل، اتهمت فتاة في بث مباشر عبر حسابها على فيس بوك مكتباً يستغل اسم الفنان آسر ياسين من أجل النصب على عدد من الشباب والشابات.

وأوضحت الفتاة أن المكتب يدعي إجراء مقابلات من أجل المشاركة في فيلم سينمائي من بطولة آسر ياسين.

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وأشارت الفتاة إلى أن المكتب استغلهم من أجل إجراء أبحاث حول البشرة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق إطلاقاً بأي عمل فني، له علاقة بالفنان آسر ياسين.



كما اتهمت الفتاة العاملين في المكتب بسوء التعامل معها أثناء وجودها في المكتب، وأوضحت أنها اندهشت من طلب إزالة المكياج فور وصولها.





وفي وقت سابق، استطاعت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخص بتهمة إدارة مكتب كاستينغ مخالف، دشن وأدار مكتب كاستنيغ دون ترخيص في الجيزة، يستقطب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بغير ترخيص.

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