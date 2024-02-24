السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

شركس: الاحتياطيات الاجنبية في الأردن 18.2 مليار دولار

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

العلاج بالضوء الأحمر يخفض نسبة الغلوكوز في الدم

تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

البنك المركزي قاد الاقتصاد الوطني خلال ربع قرن باقتدار ليبقى منيعا وقويا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

التعامل مع 923 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

من مغرب اليوم ولغاية فجر غداً .. حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟

السبت، 24-02-2024 10:20 ص

سلافة معمار ترند بشخصية 'سكّر' بعد إطلاق برومو ولاد بديعة - فيديو

IMG_0084


الوكيل الإخباري - نشر منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل "ولاد بديعة"، المقرر عرضه في رمضان 2024، تصدر نجوم العمل الترند على محركات البحث، وأبرزهم سلافة معمار التي ظهرت بشخصيتها الجديدة "سكّر".

وتلعب سلافة دور راقصة تُدعى سكّر، وهي الأخت الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب يُجسّد أدوارهم كل من محمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها الفنانة إمارات رزق.

اضافة اعلان


وأبدى متابعو العمل حماسهم تجاه شخصية سكر.

 

 

تدور قصة العمل حول أربعة أشقاء ينشأ بينهم خلاف دموي على الميراث، في ملحمة فريدة تطرح تساؤلات كثيرة عن الأُخوّة ومعانيها.

 

ونشرت مخرجة العمل رشا شربتجي البرومو بعد أن نشرته الفنانة سلافة معمار في صفحتها الشخصية عى "إكس"  وعلقت عليه "سكر العمل النجمة سلافة معمار".

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
192963

'أغمض عينيك تراني' مسلسل يرسم قصة فريدة في رمضان 2024

20242231045343004C

عابد فهد ينشر برومو 'نقطة انتهى' - فيديو

202422313730561PY

حدث يجمع نيكول سابا وبسام كوسا في دمشق

385758_0

حسن الرداد يخوض تجربة كوميدية جديدة

7CADCD36-FC5E-4129-8410-E843A9ED7250-e1708722448693

بعد بتر ساقه.. فادي إبراهيم يدخل العناية المركزة

عمرو-دياب

عمرو دياب يشعل الغضب والجدل على المنصات 'لإهانة سائقه'-فيديو