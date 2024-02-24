سلافة معمار ترند بشخصية 'سكّر' بعد إطلاق برومو ولاد بديعة - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر منصة شاهد البرومو التشويقي لمسلسل "ولاد بديعة"، المقرر عرضه في رمضان 2024، تصدر نجوم العمل الترند على محركات البحث، وأبرزهم سلافة معمار التي ظهرت بشخصيتها الجديدة "سكّر".



وتلعب سلافة دور راقصة تُدعى سكّر، وهي الأخت الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب يُجسّد أدوارهم كل من محمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها الفنانة إمارات رزق.

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وأبدى متابعو العمل حماسهم تجاه شخصية سكر.

تدور قصة العمل حول أربعة أشقاء ينشأ بينهم خلاف دموي على الميراث، في ملحمة فريدة تطرح تساؤلات كثيرة عن الأُخوّة ومعانيها.

ونشرت مخرجة العمل رشا شربتجي البرومو بعد أن نشرته الفنانة سلافة معمار في صفحتها الشخصية عى "إكس" وعلقت عليه "سكر العمل النجمة سلافة معمار".





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