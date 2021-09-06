شاهد ...لطيفة بفيديو عفوي ولوك جديد

الوكيل الإخباري - شوقت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها لعملها الجديد الذي ستطرحه اليوم أغنية "الأستاذ" بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وارفقت لطيفة الفيديو العفوي الذي ظهرت فيه بلوك جديد بتعليق كتبت فيه: "استنو كليب الأستاذ النهار ده الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".



وكانت لطيفة قد باركت للفنانة اللبنانية نجوى كرم على أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب".



ونشرت لطيفة مقطع فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "مبروك ياحبيبة قلبي كثير حبيت الغنوة ان شاء الله بالنجاح دائما يا شمس كل الاغاني".



فردت نجوى قائلة: "المحبّة فايضة فيكي وبتعبّري عنها بكل تواضع كلنا منحبّك"، فأعاد لطيفة نشر ما كتبته كرم وقالت: "ياحبيبة قلبي ربنا يخليلي قلبك الطيب انت الذوق والتواضع والرقي".

المصدر - الفن