الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

تعميم حكومي بشأن القروض

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

مسلسل الهروب من السجن يطبق على أرض فلسطين اليوم

ألمانيا تعتزم بناء ميناء فضائي في بحر الشمال

نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين، 06-09-2021 03:38 م

شاهد ...لطيفة بفيديو عفوي ولوك جديد

يؤيؤييؤ


الوكيل الإخباري - شوقت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها لعملها الجديد الذي ستطرحه اليوم أغنية "الأستاذ" بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وارفقت لطيفة الفيديو العفوي الذي ظهرت فيه بلوك جديد بتعليق كتبت فيه: "استنو كليب الأستاذ النهار ده الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".


وكانت لطيفة قد باركت للفنانة اللبنانية نجوى كرم على أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب".


ونشرت لطيفة مقطع فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "مبروك ياحبيبة قلبي كثير حبيت الغنوة ان شاء الله بالنجاح دائما يا شمس كل الاغاني".


فردت نجوى قائلة: "المحبّة فايضة فيكي وبتعبّري عنها بكل تواضع كلنا منحبّك"، فأعاد لطيفة نشر ما كتبته كرم وقالت: "ياحبيبة قلبي ربنا يخليلي قلبك الطيب انت الذوق والتواضع والرقي".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
26c089800c33d22b01c5e08df3456863_1024_576

جيوفاني باسيل الذي يعتبر اول رسام لبناني يدخل موسوعة غينيس بعد رسمه العلم اللبناني -صورة

09-10-20-444792496

أنجلينا جولي: العالم أسوأ في الـ 20 عاماً الأخيرة

قبببربربر

شاهد ... انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

ee07fb40-4ed7-4586-ba63-f6c95ff0cfee_16x9_1200x67قببقبيبللثل6

دينا الشربيني تستفز عمرو دياب علناً - فيديو

برببر

نادين نسيب نجيم في صالون زهرة المرأة القوية والمستقلة

لققلفلفلفلفف

شاهد ...نانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها