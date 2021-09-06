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الإثنين، 06-09-2021 11:18 ص

شاهد ...نانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها من حفل زفاف أخيها الفنان نبيل عجرم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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ولفتوا أنظار المتابعين بجمال إطلالتهم وخفة وجاذبية بناتها وإختارت نانسي فستاناً بتصميم ملكي باللون الزهري طويل، أبرز رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه أكسسوار ناعم كذلك خطفت بناتها أنظار المتابعين بإطلالاتهن الناعمة بفستاتين بيضاء تتناسب مع المناسبة وأعمارهن.


يذكر أن نانسي كانت قد أحيت حفل زواج شقيقها الفنان نبيل عجرم، وإنتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر نانسي وهي تغني أغنيتها الشهيرة "لون عيونك" الشهيرة وأغنية "من اليوم".


كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمدير أعمال نانسي، جيجي لامارا وهو يرقص على أغنية "يا سيف على الاعدا طايل".


يشار إلى أن نبيل عجرم سبق أن دخل مجال الفن في فترة سابقة، وغاب عن الأضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.






 

المصدر - الفن 

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