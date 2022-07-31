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الأحد، 31-07-2022 04:00 م

شيرين تتخذ خطوة جديدة تجاه حسام حبيب

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الوكيل الإخباري-قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حذف صور طليقها حسام حبيب وإلغاء متابعته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك بعد فترة من الخلافات بينهما وهو ما قرره أيضا حسام حبيب حيث حذف أيضا صوره مع طليقته. 

وجاء قرار شيرين عبد الوهاب بعد تقدم حسام حبيب ببلاغ للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالسب والقذف والتشهير به. 

ويتهم حسام حبيب، طليقته شيرين عبد الوهاب بالسب والقذف والتشهير به وتحديدا فى المداخلة الهاتفية التى قامت بها مع الإعلامية لميس الحديدى منذ أيام قليلة والبلاغ يحمل رقم 33057.

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صدى البلد

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