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السبت، 20-08-2022 04:57 م

صور- دنيا بطمة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

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الوكيل الإخباري-إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بخطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة في أجواء عائلية، وسيطرت الأجواء المغربية على حفل الخطوبة من كافة النواحي، كما حرصت دنيا بطمة وأسرتها على توجيه رسالة لشقيقتها وعريسها في هذه المناسبة.

حيث نشرت بطمة صور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي من حفل الخطوبة قدمت من خلاله التهاني لها معربة عن سعادتها بخطوبتها وتمنت أن تتمم هذه الخطوة بالخير. وعلقت دنيا بطمة على الصورة قائلةً: "آخر العنقود أختي حبيبتي الصغيرة ألف مبروك الله يكمل عليكم بالخير..كبرتي".

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