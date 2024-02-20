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الثلاثاء، 20-02-2024 11:50 ص

فيلم العلا السعودي يدخل عالم الموسيقى

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الوكيل الإخباري - بدأ مشروع "فيلم العلا" السعودي بدخول عالم التسجيل الموسيقي، بعدما حقق نجاحاً لافتاً في عالم الإنتاج السينمائي العام الماضي مع فيلم "قندهار".

أعدّت صحيفة "هوليوود ريبورتر" تقريراً حول مشروع "فيلم العلا" بإضافة الموسيقى إلى الإنتاج السينمائي عبر صرح فني متكامل تستكمل به مجمّع استوديوهات الأفلام الذي أطلقته عام 2022. 

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افتتاح استوديو ضخم
يخطّط "فيلم العلا" لافتتاح استوديو تسجيل مع غرفة تحكم وأكشاك إقامة خلال شهر يونيو (حزيران) 2024، ليستخدمها الفنانون والفرق الموسيقية، مع قاعات لإجراء التدريبات الصوتية، لإنتاج النسخ الصوتية للأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية والأعمال الأوركسترالية.

 

وبدأ "فيلم العلا" منذ العام الماضي تنظيم "مهرجان السمت" بدورته الأولى، والتي أحياها المغني بيجي جو ومغني الـ"آر أند بي" جورجا سميث، وفنان الروك المصري كايروكي.

 

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