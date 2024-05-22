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الأربعاء، 22-05-2024 09:44 ص

مغني راب أمريكي ينهي حياته بالخطأ خلال تصوير فيديو

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الوكيل الإخباري - في حادثة مؤسفة، لقي مغني راب في ولاية فيرجينيا الأميركية مصرعه وهو يصور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرجت رصاصة من مسدس كان يحمله وأصابت رأسه.

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وقال رجال الشرطة إن مغني الراب الشاب يبلغ من العمر 17 عاما، وقد توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.

 

ولم تؤكد الشرطة هوية الشاب، لكن لقطات منفصلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مغني الراب رايلو هانشو، وهو يغني أمام الكاميرا في بث مباشر ويحمل مسدسا مزودا بمنظار ليزر، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفق التحقيقات فإن المغني الشاب أطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء تصوير فيديو، الأمر الذي تسببه بموته على الفور .

 

روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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