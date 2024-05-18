نجوم الفن يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84

الوكيل الإخباري - حرص نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 اليوم، حتى تحولت صفحاتهم إلى برقيات تهنئة لصور، أو مشاهد جمعتهم بالزعيم.



وشاركت الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بالزعيم، وأشارت إلى أنه من أكثر الأشخاص وقوفاً إلى جانبها منذ مجيئها إلى مصر.

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وأضافت "كل سنة وأنت طيب بقدر ما أسعدتنا وضحكتنا وعلمتنا وفرحتنا، ووعيت أجيال أنت رمز، أنت مدرسة أنت زعيم الفن".



وهنأت صفاء جلال الزعيم عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة:"كل سنه وأنت طيب يا زعيم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام ربنا يديك الصحة وطول العمر ويسعدك زي ما أسعدتنا".

وحرصت الفنانة لبلبة، على تهنئة الزعيم بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك عبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، ووصفته بأجمل إنسان في حياتها.





وقالت لبلبة "عايزة أقول للزعيم كل سنة وأنت طيب يا أجمل فنان، أحلى أيام حياتي، هي اللي اشتغلت فيها معاه، احنا الاتنين عملنا أنجح أعمال".



كما هنأت الفنانة الشابة ياسمين جمال الفنان عادل إمام: "كل سنة وكل لحظة وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعادة دايما يارب".

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