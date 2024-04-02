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الثلاثاء، 02-04-2024 03:36 م

هؤلاء النجوم سيحيون حفلات عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - يستعد نخبة من نجوم الفن العربي والخليجي لإحياء حفلات غنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في الإمارات، يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبد الله حفلاً في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 أبريل (نيسان) الجاري، بقيادة المايسترو السعودي وليد فايد الفرقة الموسيقية.

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ومن الإمارات إلى السعودية، سيكون الجمهور على موعد مع 3 حفلات غنائية مع نخبة من نجوم الطرب السعودي ضمن "فعاليات العيد" في المملكة العربية السعودية، وهم رابح صقر، وماجد المهندس، وعبادي الجوهر، وزينة عماد، وعبد الله المستريح.

وتقام هذه الحفلات الغنائية يومي 11 و12 أبريل (نيسان) في 3 مدن سعودية، هي الرياض وجدة والدمام.

كما يقيم الفنان المصري تامر عاشور حفلاً غنائياً ضمن سلسلة حفلات العيد في السعودية، وذلك يوم 14 أبريل (نيسان) في مدينة جدة.

وفي لبنان، يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائياً يوم 13 أبريل (نيسان)، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل فيديو يكشف فيه عن تفاصيل الحفل.

 

كما تحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى بعد غياب 7 سنوات،  وسيكون الحفل رابع أيام عيد الفطر، 13 أبريل (نيسان).


أما في مصر، فيحيي الهضبة عمرو دياب حفلاً بمناسبة عيد الفطر يوم 10 أبريل (نيسان) على أحد شواطئ الجونة، كما تحيي النجمة آمال ماهر حفلاً يوم 19 أبريل (نيسان) في التجمع الخامس بالقاهرة.

 

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء عدة حفلات ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، حيث حيث تحيى أولى حفلاتها في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، يوم 12 أبريل.

 

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