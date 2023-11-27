وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز أثناء تصوير فيلم

الوكيل الإخباري - غيب الموت، يوم الأحد، الممثل المصري طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير فيلم “وبقينا اثنين”، نقل على إثرها إلى مستشفى .

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ونقلت موقع “القاهرة 24” عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.



وكان طارق عبد العزيز قد تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب.

سكاي نيوز

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