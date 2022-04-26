الرجل العنكبوت يظهر في نيجيريا من أجل القمامة

الوكيل الاخباري - من أجل لفت انتباه الناس لضرورة أن يظل المجتمع نظيفاً قام شاب نيجيري بارتداء زي الرجل العنكبوت والتجول به داخل أرجاء مدينته.

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ووفقاً لما نشره موقع «بي بي سي» يساعد جوناثان أولاكونلي بشكل مبتكر في تنظيف مدينته أوسوجبو في نيجيريا.



وعن تفاصيل مبادرته التجميلية، قال «أولاكونلي»: «كل حي من نيجيريا يحتاج شخصاً مثلي، أنا الرجل العنكبوت النيجيري».





وأضاف الرجل العنكبوت النيجيري: «لست سعيداً برؤية النفايات في كل مكان، لقد أصبحت جزءا من طريقتنا في الحياة، ولا يفترض أن نعيش كذلك».





وعن بداية قيامه بحملات التنظيف بهذه الملابس الملفتة، أوضح «أولاكونلي»: «بدأت التمرن على تنظيف البيئة منذ 2004م، أكره البيئة القذرة، ودائماً ما أنظف منطقتي، وذات يوم وسعت ما أفعله في منزلي إلى الشوارع المحيطة، وهكذا بدأ كل شيء».





أما سبب ارتداء جوناثان لزي الرجل العنكبوت، فيوضح: «سبب ارتدائي زي الرجل العنكبوت، هو لفت انتباه الناس، لأنني عندما ألبس ملابسي العادية، وأطلب من الناس الانضمام لي يرفض أغلبهم أن يكونوا جزءاً من هذه التجربة، لذلك خططت لارتداء زي الرجل العنكبوت ليحبوا ما يفعلوا وليشعروا أنهم أبطال أيضاً».



وينوه الرجل العنكبوت: «من واجبنا الحفاظ على نظافة البيئة، وهناك تفوت بين واجبنا ناحية بيئتنا وبين التزامنا بقوانين الخارج، وينتهي المطاف بالكثير من هذه النفايات في الشوارع». <br><br>وحسب البنك الدولي، فإن معدلات النفايات آخذة في الارتفاع. في عام 2016، أنتجت مدن العالم أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة، أي ما يعادل 0.74 كيلوجراما للفرد يوميًا.<br><br>

المصدر : صدى البلد