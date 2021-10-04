انهيار مفاجئ لمبنى من 6 طوابق في تايوان

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام عالمية مشهدا مروعا لمبنى مكون من 6 طوابق وهو ينهار بشكل مفاجئ في تايوان.

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ويظهر الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، أحد المباني على جانب الطريق ينهار دون سابق إنذار بشكل مخيف.





وكانت حركة المرور تعمل بشكل طبيعي قبل لحظات من الانهيار المروع الذي أثر بطبيعة الحال على سير السيارات نظرا لاقترابه من الطريق.









المصدر : سبوتنك