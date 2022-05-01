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الأحد، 01-05-2022 02:12 م

تايلاند .. ثعبان أسود ينسل إلى منزل ويثير الهلع



الوكيل الاخباري - تتميز تايلاند بمعالمها السياحية وشواهدها التاريخية، بالإضافة لشطآنها الخلابة التي تستقطب السياح من شتى أنحاء العالم، كما تتميز البلاد بطقسها الاستوائي، والذي يشهد تنوعا للحياة البرية.

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وانتشر شريط فيديو منزلي في منطقة فاتالونغ، حيث تظهر سيدة جالسة على عتبة البيت، ليعكر صفوها ضيف غير مرحب به على الإطلاق، إذ انسل ثعبان أسود اللون إلى بهو المنزل مثيرا الهلع بين قاطنيه.

 



وعادة في تايلاند، يشارك الأشخاص المدربون بشكل خاص في اصطياد الثعابين، فهذه الزواحف شديدة السمية هناك، إلا أن المرأة خاطرت بحياتها، وواجهت الضيف غير المدعو لمنزلها.


 

المصدر : سبوتنك

 

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