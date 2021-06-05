السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 11:54 ص

رجل روسي يحاول الهروب من سيارة الشرطة بطريقة طريفة



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا طريفا تم إلتقاطه على طريق سريع بالقرب من مدينة سارانسك الروسية.

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ويظهر المقطع الذي تم التقاطه من سيارة كانت تسير خلف سيارة شرطة، كيف حاول رجل الهروب من سيارتهم بعدما توقفوا على إحدى الإشارات المرورية.


وقام الرجل بفتح الباب الخلفي لسيارة الشرطة بكل خفة، ليخرج إلى الشارع ومؤشرا بيده للسيارة التي صورت المقطع، بالتزام الصمت ليحاول الابتعاد الى أن الشرطيين اللذان كان يرافقانه شاهدوه وهو يهرب ليلحقا به وليعيداه إلى السيارة، في مشهد طريف.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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