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الأربعاء، 10-02-2021 09:35 ص

رياضي بريطاني يوثق عنف الشرطة أثناء اعتقاله



الوكيل الاخباري - تعرض البريطاني ناثان دي آشا، المحترف والمقيد في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لاعتداء عنيف من قبل رجال الشرطة لحظة اعتقاله في مدينة ليفربول.

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ونشر ناثان دي آشا، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر عددا من ضباط الشرطة يحيطون به بعد تكبيل يديه بالفعل ثم طرحه أرضا وركله بشكل متواصل في بطنه وأنحاء جسده.

وعلق على الفيديو الذي نشره، قائلا: "ما لا تظهره لك وسائل الإعلام.. هو الحقيقة".

 


ورغم عدم وضوح سياق اعتقال البطل دي آشا، لكن هذا الفيديو يظهر أن الرياضي لم يشكل تهديدا مباشرا للضباط في مكان الحادث.


ويعتقد أن سبب اعتقال دي آشا، الذي يمتلك مركز Prophecy Performance للألعاب الرياضية في ليفربول، هو الإبقاء على المركز مفتوحا على الرغم من أوامر الإغلاق بسبب كوفيد-19.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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